السبت 06 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

المهندسين: انطلاق أولى فعاليات الخطة التدريبية لعام 2024

المهندسين
المهندسين

بدأت لجنة التدريب بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة الدكتور المهندس هشام سعودي- وكيل النقابة، أولى فعالياتها لعام 2024، بحضور كل من الدكتور المهندس إيهاب حنفي- وكيل لجنة التدريب، والدكتورة المهندسة مروة مكارم- مقرر اللجنة، حيث عقدت أولى محاضرات إدارة المشروعات الاحترافية (PMP).

ألقت المحاضرة المهندسة إيمان محمد نجيب، كما ألقت المهندسة هند محمد نجيب، أولى محاضرات دبلومة الميكانيكا MEP generation، والتي تأتي في ضوء الخطة التدريبية، بهدف إكساب المتدربين المهارات اللازمة التي تلبي الاحتياجات الفعلية لسوق العمل. 

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من جانبه رحَّب الدكتور المهندس إيهاب حنفي، بالمهندسين الحضور، مؤكدًا أهمية "الكورس" المقدَّم لهم، فيما لفتت الدكتورة المهندسة مروة مكارم، إلى اهتمام هيئة المكتب والمجلس الأعلى، ممثلة في لجنة التدريب، برئاسة الدكتور المهندس هشام سعودي- وكيل النقابة، بأهمية التدريب المقدم للمهندسين، لتأهيلهم احتياجات سوق العمل بالتدريب المقدم للمهندسين، لمواكبة احتياجات سوق العمل.

 

المحاضرة الأولى للدورة 


وقد قامت المهندسة إيمان نجيب، بإلقاء المحاضرة الأولى للدورة التحضيرية (®Project Management Professional preparation course exam (PMP) والتي تُعد أحد المتطلبات الرئيسية للقبول بالامتحان الدولي، وتعتبر الشهادة الدولية التي يمنحها معهد PMI أهم شهادة دولية معترف بها في مجال إدارة المشروعات، يقدمها معهد إدارة المشاريع (®PMI)، والتي صُنفت كرابع أكثر شهادة طلبًا حول العالم لأهميتها، حيث إنها تُستخدم لتطبيق أفضل الممارسات في العالم للوصول إلى النتيجة المرجوة من المشروع، في الوقت والتكلفة والجودة المطلوبة، مع مراقبة المخاطر والتغييرات التي قد تطرأ على المشروع، والتعامل معها طبقًا للخطط الموضوعة مسبقًا، كما ألقت المهندسة هند محمد نجيب، أولى محاضرات دبلومة الميكانيكا MEP generation.
وتتضمن دورة تنفيذ أعمال تكييف الهواء المركزي، والتهوية الأساسية وحسابات الأحمال الحرارية لأعمال تكييف الهواء، ودراسة نظم أعمال تكييف الهواء المركزي وكيفية اختيار النظام المناسب، وتصميم شبكات مجاري الهواء وحساب الفقد فى الضغط، وتركيب شبكات مجاري الهواء والأسس الصحيحة لتركيبها واختبارات التسريب للشبكة، ودراسة أنواع مخارج الهواء وطريقة اختيارها، ودراسة كتالوجات الأجهزة وكيفية طرق تحديدها من الكتالوجات.

لجنة التدريب النقابة العامة للمهندسين هشام سعودى المهندس إيهاب حنفي دبلومة الميكانيكا

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