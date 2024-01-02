8 يناير.. فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين

أعلنت النقابة العامة للمهندسين، فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى على كافة المراكز النقابية الشاغرة اعتبارا من يوم الإثنين 8 يناير 2024، ويستمر تلقى طلبات الترشح حتى يوم الثلاثاء 23 يناير 2024، وستجرى الانتخابات على مقاعد نصف الأعضاء "مجالس الشعب الهندسية، مجالس النقابات الفرعية" ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات نفاذا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، وتعديلاته والنظام الداخلى الصادرة بالقرار الوزارى رقم 2133 لسنة 1975.

وتلقي طلبات الترشح بالانتخابات، بمقر النقابة العامة للمهندسين، وجميع مقرات النقابات الفرعية بالمحافظات، طوال أيام الأسبوع بدءا من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 6 مساءً، ليكون الترشح على:

فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين

1- مجالس الشعب الهندسية "الكهربائية، المدنية، الميكانيكية، المعمارية، تعدين وبترول، الكيميائية والنووية، صناعة الغزل والنسيج والمنسوجات.

2- الأماكن الشاغرة لمجالس النقابات الفرعية: مطلوب لكل مجلس نقابة فرعية عدد 7 أعضاء من التخصصات المختلفة.

ويشترط للترشح لانتخابات التجديد النصفى، أن يكون المرشح مسددا للاشتراكات حتى نهاية السنة الميلادية السابقة لإجراء الانتخابات، وأن يتم تقديم صحيفة الحالة الجنائية سارية موجهة لنقابة المهندسين المصرية، وتقديم ما يفيد ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال تحليل بأحد المستشفيات الحكومية أو العسكرية موجها لنقابة المهندسين المصرية.

وأشارت النقابة، إلى أنه سيتم فتح باب تلقى التنازلات والطعون يومى الأحد والأثنين 28-29 يناير 2024، ويتقدم المهندس بنفسه للترشح، ويجوز التقدم للترشح بموجب توكيل خاص موثق بالشهر العقاري.