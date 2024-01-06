السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

كتلة الحوار تهنئ الكاتدرائية الأرمنية الأرثوذكسية بالقاهرة بعيد الميلاد المجيد

كتلة الحوار
كتلة الحوار

توجه وفد من كتلة الحوار برئاسة الدكتور باسل عادل مؤسس ورئيس الكتلة، لزيارة كاتدرائية الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة، وتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

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كتلة الحوار تهنئ الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد

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كتلة الحوار تُعلن تشكيل حكومة الظل


شارك بالحضور المهندس حسام الدين علي النائب الأول لرئيس كتلة الحوار ورئيس حكومة الظل، وحازم الملاح عضو مجلس أمناء كتلة الحوار والإعلامية نرمين ميشيل عضو مجلس أمناء كتلة الحوار.

والتقي وفد الكتلة أيضا بقيادات الكنيسة الأرمنية بالقاهرة ومندوب رئاسة الجمهورية ومحافظ القاهرة والوفد المرافق له والعديد من السياسين.

كتلة الحوار الدكتور باسل عادل كاتدرائية الأرمن الأرثوذكس كتلة

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