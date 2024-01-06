كتلة الحوار تهنئ الكاتدرائية الأرمنية الأرثوذكسية بالقاهرة بعيد الميلاد المجيد

توجه وفد من كتلة الحوار برئاسة الدكتور باسل عادل مؤسس ورئيس الكتلة، لزيارة كاتدرائية الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة، وتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



شارك بالحضور المهندس حسام الدين علي النائب الأول لرئيس كتلة الحوار ورئيس حكومة الظل، وحازم الملاح عضو مجلس أمناء كتلة الحوار والإعلامية نرمين ميشيل عضو مجلس أمناء كتلة الحوار.

والتقي وفد الكتلة أيضا بقيادات الكنيسة الأرمنية بالقاهرة ومندوب رئاسة الجمهورية ومحافظ القاهرة والوفد المرافق له والعديد من السياسين.