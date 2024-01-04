الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

كتلة الحوار تُعلن تشكيل حكومة الظل

جريدة الدستور

 قام الدكتور باسل عادل، مؤسس ورئيس كتله الحوار بتكليف المهندس حسام الدين علي، النائب الأول لرئيس كتلة الحوار بتشكيل حكومة الظل لكتله الحوار، في إطار المناخ السياسي المتجدد وأجواء الحوار الوطني الديمقراطية، والسعي من أجل إكساب المجتمع حيوية، وهو ما تشجعه الدوله وينشده السياسيون، وإقرارًا للتعددية السياسية التي نص عليها الدستور، ودعمًا للتعاون البناء مع ديوان الحكومة ومجلس الوزراء وجميع أجهزة الدولة، واقتناعًا من كتلة الحوار بأن الإصلاح السياسي يقوم على تقبل الرأي والرأي الآخر لصالح الوطن، وأن المبادرة والمتابعة والتقييم هي من صميم العمل السياسي والحزبي الفعال.

وقرر عادل بتكليف الحكومة بمتابعة قرارات مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة وتحليلها وتقييمها لمصلحة الوطن والمواطن وتقديم يد العون للحكومة بالبدائل والحلول المقترحة عن طريق وزراء الظل ومعاونيهم من مركز دراسات الحوار وتقديم صوره متوازنة للمعارضة البناءه والتي تتصدي لقرارات الحكومة غير المقبولة وتفندها وتقدم سياسات بديلة لطرح حلول مبتكرة والعمل على تقديم مقترحات لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطن.

وتضمنت التكليفات  لملمة آثار الإصلاح الاقتصادي والتصدي لصدماته بمرونة وحيوية وإقامة حياة ديمقراطية تمد جسور القبول والفهم والثقة بين الدولة والمعارضة وإعداد الكوادر الشبابية لتولي القيادة والمسؤولية السياسية في المستقبل وتمليك الوطن لمواطنيه عن طريق تمكين الشعب من حقه في ممارسة العمل السياسي والحزبي والمشاركه في صنع القرار وتفعيل الدور الرقابي الشعبي واقتراح التشريعات المستمده من الحوار المجتمعي الجاد ومخرجات الحوار الوطني، من أجل تعويض غياب الدور الفعال للمؤسسات النيابية ودراسة ومتابعة الملفات التي تمس الأمن القومي المصري.

 

 

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