كتلة الحوار تهنئ الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد

تقدم عصر اليوم الدكتور باسل عادل، مؤسس ورئيس كتلة الحوار، ووفد رسمي من مجلس أمناء كتلة الحوار، بالتهنئة للكنيسة الإنجيليّة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

جاء ذلك خلال المشاركة في قداس الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة بوسط القاهرة.

شارك في القداس النائبة مارجريت عازر، سكرتير عام كتلة الحوار، والمهندس حسام الدين علي النائب الأول لرئيس الكتلة والكاتب الصحفى حازم الملاح عضو مجلس الأمناء.



وبهذه المناسبة تتقدم كتلة الحوار للشعب المصري بكل دياناته وطوائفه بالتهنئة بالأعياد، متمنين أن يكون عام ٢٠٢٤ عاما للازدهار والتقدم لمصر والمصريين.

جانب من تهنئة كتلة الحوار للكنيسة

جانب من تهنئة كتلة الحوار للكنيسة