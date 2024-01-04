رسميًا.. تدشين المرحلة الأولى من خدمات النيابات الجنائية الإلكترونية بالإسماعيلية (صور)

دشنت النيابة العامة بالتعاون مع نقابة المحامين والنقابة الفرعية بالإسماعيلية أمس الأربعاء، المرحلة الأولى من خدمات النيابات الجنائية، والتي تقدمها النيابة العامة من خلال بوابتها الإلكترونية، وذلك بمحكمة الإسماعيلية الإبتدائية كمرحلة تجريبية، بحضور صلاح سليمان عضو مجلس النقابة العامة، وإبراهيم عبدالرحيم، نقيب محامي الإسماعيلية.

وشرح مندوبي المكتب الفني للنائب العام للمحامين كيفية الاستفادة من خدمات النيابات الجنائية الالكترونية التي تقدمها البوابة، والتي تتضمن الحصول على بعض الأوراق الرسمية، كالشهادات وصور محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة والأحكام القضائية ومحاضر الجلسات، وذلك بأن يتقدم ذو الشأن من المحامين بطلبه ويسدد الرسم من خلال تلك البوابة، ومن ثم يتسلم الورقة الرسمية محل طلبه بمقر مكتبه الخاص.

وكان المستشار محمد شوقي النائب العام، عقد لقاءً مع عبدالحليم علام نقيب المحامين، وخلال اللقاء أطلق النائب العام المرحلة الأولى من «خدمات النيابات الجنائية»، والتي تقدمها النيابة العامة من خلالها بوابتها الإلكترونية.