غدًا.. "مهندسين أسيوط" تبدأ تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي 2024

أعلنت نقابة المهندسين بأسيوط، برئاسة المهندس الهيثم عبد الحميد نصر، فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة 2024، بدءًا من صباح غدٍ وتستمر حتى الأربعاء الموافق 23 من يناير الجاري، وذلك بدءًا من العاشرة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساء بمقر النقابة بأسيوط.

انتهاء الاستعدادات اللازمة لبدء استقبال المهندسين

وأكد الهيثم عبد الحميد، انتهاء الاستعدادات اللازمة لبدء استقبال المهندسين الراغبون في الترشح في انتخابات التجديد النصفي 2024، لافتًا أن المرشحون سوف يتنافسون على 7 مقاعد بالنقابة الفرعية بأسيوط يتوزعون على ثلاث شعب هندسية، لافتًا إلى أن المقاعد التى سيتم تلقي طلبات الترشح عليها هى 3 مقاعد بشعبة الهندسة المدنية، ومقعدين لشعبة الهندسة الميكانيكية ومقعد لشعبة الكهرباء وآخر لهندسة التعدين والبترول.

وأوضح المهندس خالد محمد خالد شريت رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط، أن اللجنة المشكلة بقرار مجلس إدارة نقابة المهندسين بأسيوط التي تضم في عضويتها المهندس عبد الله فتحي هشام عضو مجلس الإدارة والمهندس علي جلال الدين علي عضو النقابة العامة، وسكرتارية السيد محمد فرغلي محفوظ، قد أنهت كافة استعداداتها اللازمة بما يضمن سير عملية الترشح في أجواء من الهدوء والانتظام، مضيفًا إنه سيتم فتح باب الترشح لـ 5 مقاعد فوق السن ومقعدين تحت السن بشعب العمارة ومدني وميكانيكا وكهرباء، و3 مقاعد فوق السن ومقعدين تحت السن بشعب الكيمياء، الغزل والنسيج، والبترول والتعدين.

وأشار "شريت"، إلى أن اللجنة العليا للانتخابات النقابية قد اشترطت فيمن يرغب بالترشح أن يكون مسددًا للاشتراك حتى نهاية السنة المالية السابقة لإجراء الانتخابات، مع تقديم صحفية حالة جنائية، وتقديم ما يفيد بثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل بإحدى المستشفيات الحكومية أو العسكرية موجهًا لنقابة المهندسين.

ولفت رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط إنه تم تحديد يومي الأحد والاثنين الموافقين 28 - 29 يناير الجاري موعدًا لتلقي التنازلات والطعون، وأن الترشح على المراكز النقابية سوف يتم بمقر النقابة العامة أو النقابة الفرعية بأسيوط، على أن يتقدم المهندس بنفسه للترشح أو يجوز التقدم للترشح بموجب توكيل خاص موثق بالشهر العقاري، وإنه لن يتم قبول أي طلبات تخالف تلك الشروط.