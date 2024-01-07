الأحد 07 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالورود والشوكولاته والهدايا.. نادي المهندسين بأسيوط يستقبل رواده للاحتفال بعيد الميلاد المجيد

احتفالات بعيد الميلاد
احتفالات بعيد الميلاد

استقبل نادي نقابة المهندسين بأسيوط، اليوم الأحد، الآلاف من المهندسين وذويهم للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وسط أجواء من البهجة والسعادة سادت أرجاء المكان، مع تقديم الورود والحلوى للرواد، وتوزيع الألعاب والهدايا على الأطفال.

وقدم المهندس الهيثم عبد الحميد نصر، نقيب المهندسين بأسيوط، التهنئة لجموع المهندسين وذويهم بمناسبة حلول تلك الأعياد، وكان فى استقبال المهندسين وذويهم لتهنئهم بالعيد، وتابع كافة الاستعدادات لاستقبال المهندسين بصورة تليق بالنقابة وتعكس عراقتها ومكانة أعضائها، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها ضمان خروج تلك الاحتفالات في أبهى صورة تحقق تطلعات أعضاء النقابة وذويهم.

برنامج لمشاركة المسيحيين احتفالاتهم


وأشار المهندس محمد فؤاد صادق عضو مجلس الإدارة ومقرر لجنة النوادي، إلى أن اللجنة أعدت برنامجًا لمشاركة الأخوة المسيحيين احتفالاتهم بالعيد، حيث تم توزيع باقات الورود والشوكولاتة على رواد النادي، مع تقديم الهدايا والألعاب لأطفال المهندسين، من أجل إدخال البهجة والسرور في قلوبهم، مشيرًا إلى أن الاحتفالات التي بدأت منذ صباح اليوم الأحد تشهد حالة من الهدوء والبهجة والسعادة بين الجميع، نافيًا تلقى أي شكاوى من المهندسين أو أسرهم أو المرافقين لهم.

رفع حالة الطوارئ بكافة قطاعات النادي من نظافة وخدمات خلال فترة الاحتفالات

 من جهتها قالت المهندسة وفاء أحمد سيد، عضوة مجلس الإدارة ومقرر لجنة النوادي أنه تم إعداد برنامج للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، متمنية أن يحظى برضا وإعجاب المهندسين وذويهم، ومؤكدة على حرص إدارة النادي على تقديم كافة الخدمات التي يحتاج إليها الرواد وذويهم، لافتة إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ بكافة قطاعات النادي من نظافة وخدمات، ومعربًة عن ثقتها في أن تستمر الاحتفالات في جو من الحب والمودة بين المهندسين مسلمين ومسيحيين.

وأكد المهندس عمرو الحداد، عضو مجلس الإدارة ومقرر لجنة العلاقات العامة والإعلام والتواصل النقابي، حرص مجلس النقابة على مشاركة الأخوة المسيحيين احتفالاتهم بعيد الميلاد، لافتًا إلى قيام نقيب مهندسي أسيوط وعددًا من أعضاء مجلس الإدارة، بتقديم التهاني للمهندسين المتواجدين بالنادي وأسرهم، ومتابعة سير برنامج الاحتفال بالعيد.

كان مجلس إدارة نقابة المهندسين بأسيوط، برئاسة المهندس الهيثم عبد الحميد نصر، وأمانة المهندس أسامة خليف أمين النقابة، والمهندس حسام حجازي أمين الصندوق، قد وجه التهنئة، في وقت سابق، للأخوة المسيحيين وأسرهم بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدين دعمهم المستمر للمهندسين، حيث أن النقابة رصدت مبلغًا ماليًا لتدعيم الاحتفال بالعيد، متمنين أن يديم الله على مصر الحبيبة نعمة الأمن والسلام والرخاء، وأن يحفظها وشعبها من كل مكروه وسوء.

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نادي نقابة المهندسين بأسيوط المهندسين وذويهم بعيد الميلاد المجيد المهندس الهيثم عبد الحميد نصر نقيب المهندسين بأسيوط

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