محافظ أسيوط يتفقد المرافق والخدمات بمدينة 30 يونيو

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، المرافق والخدمات الأساسية بمدينة 30 يونيو التابعة لمركز أسيوط، ويلتقي بعض أهالي المدينة، وذلك ضمن سلسلة جولاته الميدانية بالقرى والمراكز لمتابعة سير الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على مشاكل وطلبات المواطنين وايجاد الحلول العاجلة لها، وفتح قنوات التواصل الجماهيري مع المواطنين، للاستماع إلى طلباتهم وشكواهم.

وبدأ المحافظ جولته بالمدينة بتفقد مدرسة 30 يونيو الثانوية المشتركة، والتي تتكون من 12 فصلًا دراسيًا، بالإضافة إلى المعامل وغرف الأنشطة، بالإضافة إلى مدرسة 30 يونيو للتعليم الأساسي، والتي تم إنشاؤهما لخدمة أهالي المدينة.

طرح محلات 30 يونيو في مزاد علني

والتقى المحافظ بعض الأهالي من سكان المدينة، واستمع إلى طلباتهم وشكواهم في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والشباب والرياضة والصحة والطرق والكهرباء والاتصالات والتموين، وتحسين بعض الخدمات والمرافق بقرى المركز، كما استمع إلى شرح من وكيل وزارة الإسكان لمراحل إنشاء المدينة وأقسامها وأهم المرافق والخدمات بها، والاستعداد لطرح بعض محلات المدينة في مزاد علنى حتى يتثنى تشغيلها، لافتًا إلى أن المدينة تم إنشاؤها عام 2014 وتتكون من 140 عمارة سكنية بإجمالي 3360 وحدة سكنية تم إنشاؤها على مساحة 60 فدانًا، بتكلفة 600 مليون جنيه عن طريق الجهاز المركزى للتعمير.

ووجّه محافظ أسيوط وكيل وزارة الإسكان، بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة أسيوط وفتح منافذ متنقلة وثابتة بالمدينة لتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تسهيلًا لهم، والتنسيق مع وكيل وزارة التموين لحل مشكلة توفير الخبز المدعم للمواطنين، مع تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات باستخدام معدات الحملة الميكانيكية والإنقاذ السريع بالمحافظة، كما وجّه المحافظ رئيس المركز، بالتنسيق مع مسئولي شركة الكهرباء، بتوفر أعمدة إنارة لبعض الشوارع بالمنطقة ومراجعة أعمال الإنارة، وتركيب الكشافات في أسرع وقت للأماكن المحرومة، كما وجّه مدير إدارة المواقف بالمحافظة بتوفير سيارات لنقل المواطنين من وإلى القرى المجاورة، ودراسة إمكانية استكمال رصف باقي شوارع المدينة وفقًا لخطة المحافظة، وبالتنسيق مع مديرية الإسكان، وحل مشكلة ضعف المياه ببعض الأوقات، وبحث طرق استبدال الخزانات بالعمارات السكنية، كما كلف مسئول المتابعة الإلكترونية بالمحافظة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة لإيجاد حلول عاجلة للحد من التلوث الصناعي بالمنطقة الصناعية المجاورة للمدينة، وتطبيق الاشتراطات البيئية على كل المنشآت.

وأشار المحافظ إلى زياراته المتكررة والميدانية للقرى والمراكز، ومتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، وإيجاد الحلول لشكاوى المواطنين، معلنًا زيارته المفاجئة للمدينة 30 يونيو، التي تتكون من 140 عمارة سكنية تم إنشاؤها عام 2014، للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ الحلول العاجلة التي تم الاتفاق عليها، لافتًا إلى تفعيل التواصل الجماهيري مع المواطنين، وتكليف رؤساء المراكز والأحياء والقرى بتكثيف الجولات الميدانية بالقرى والنجوع، ولقاء الأهالي والاستماع إلى طلباتهم، وإيجاد الحلول للمشاكل وتفعيل المشاركة المجتمعية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم، والنهوض بمشروعات المرافق والخدمات والبنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وغاز، فضلًا عن مشروعات القطاع الصحي ومشروعات هيئة الأبنية التعليمية والشباب والرياضة، كما طمأن الأهالي بتكثيف جولاته الميدانية المفاجئة على القرى والمراكز، للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة، والتخلص الآمن منها، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الشريكة بالقرى والمراكز.

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