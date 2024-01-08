الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مي محمود تقدم أوراق ترشحها في انتخابات المهندسين على مقعد شعبة الهندسة المعمارية

مي محمود
مي محمود

قدمت المهندسة مي محمود، عضو مجلس النواب، منذ قليل، بأوراق ترشحها لعضوية مجلس نقابة المهندسين، على مقعد شعبة الهندسة المعمارية في انتخابات التجديد النصفي المقررة 23 فبراير المقبل.

وقالتعضو مجلس النواب في تصريحات لها، أساتذتي الافاضل وزملائي الأعزاء إني استخرت الله وترشحت علي مقعد شعبة الهندسة المعمارية ( فوق السن )  بأمل ان أنال شرف دعمكم".

 فتح باب الترشح في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين

وفتحت نقابة المهندسين، اليوم الاثنين، باب الترشح في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، وذلك بمقر النقابة العامة وجميع مقرات النقابات الفرعية طوال أيام الأسبوع بدءًا من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 1 مساء.

وبناء على قرار المجلس الأعلى للنقابة، فقد تقرر فتح باب الترشح على كافة المراكز النقابية الشاغرة إعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 8 يناير ٢2024، ويستمر تلقي طلبات الترشـح حتى يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024.

وسـتجري الانتخابات يوم الجمعة 23 فبراير 2024، على مقاعد نصف الأعضاء (مجالس الشعب الهندسية - مجالس النقابات الفرعية) ممن مضى على إنتخابهم أربع سنوات نفاذا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974 وتعديلاته والنظام الداخلي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2133 لسنة 1975.

شروط الترشح في انتخابات التجديد النصفي

وأعلنت نقابة المهندسين عن شروط الترشح في انتخابات التجديد النصفي المقررة يوم الجمعة 23 فبراير المقبل، وذلك بعد اعتمادها بشكل نهائي من المجلس الأعلى للنقابة

- أن يكون مسددا للاشتراكات، حتى نهاية السنة الميلادية السابقة لإجراء الانتخابات.

- تقديم صحيفة الحالة الجنائية سارية موجهة لنقابة المهندسين المصرية.

- تقديم ما يفيد ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل بأحد المستشفيات الحكومية أو العسكرية موجها لنقابة المهندسين.

-يكون موعد تلقي التنازلات والطعون يومي الأحد والأثنين الموافقين 28 و29 يناير الجاري.

- يكون الترشح على المراكز النقابية بمقر النقابة العامة أو بمقر النقابة الفرعية التابع لها المرشح.

- يتقدم المهندس بنفسه للترشـح، ويجوز التقدم للترشح بموجب توكيل خاص موثق بالشهر العقاري.

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عضو مجلس النواب النائبة مي محمود شعبة الهندسة المعمارية مجلس نقابة المهندسين إجراء انتخابات التجديد النصفي

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