الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"علام" خلال افتتاح استراحة المحامين بطما: وضعت أُسسًا لعمل مؤسسى محترم

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح عبد الحليم علام، نقيب المحامين، ظهر اليوم الإثنين، تجديدات استراحة المحامين بطما، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة.

وألقى نقيب المحامين كلمة خلال الافتتاح أكد خلالها سعيه الدءوب لتحقيق ما يفيد المحامين وسد منافذ الفساد في النقابة.

وقال علام: لم أجد عملا مؤسسيا في نقابة المحامين التي كانت تتم إدارتها بشكل عشوائي، وخلال الفترة التي توليت فيها المسئولية وضعنا أسسا لعمل مؤسسي محترم وأغلقنا باب السرقة والنهب، ونواجه مقاومة غير طبيعية حتى لا نحقق إصلاحا.

وأضاف: الميكنة والرقمنة التي ظل غيرنا ينادي بها طوال عشرين عاما، حققناها في شهرين فقط دون أن تتحمل النقابة أكثر من ٢٥ ألف جنيه، وبعائد مفيد للغاية للمحامين، مضيفا: الحوكمة والميكنة أوقفت حالة تسريب أموال المحامين في رسوم الدمغة ومشروع العلاج وغيره.

وأكمل: حصلنا على ماكينات الميكنة وطباعة الكارنيهات بأسعار أقل من نصف ما كان يتم صرفه سابقا رغم تعويم الجنيه.

وشدد: لا أعمل لحساب نفسي ومهمتي هي الحفاظ على مقدرات نقابة المحامين ومصالح أعضائها وسوف نقدم كل ما يرضيهم في الفترة المقبلة.

المحامي عبد الحليم علام النقيب عبد الحليم علام استراحة المحامين نقيب المحامين عبد الحليم علام

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