اليوم.. بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين بالإسكندرية

بدأ اليوم الاثنين، تلقى طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي 2024 لـنقابة المهندسين بالإسكندرية، وتبدأ لجنة الاشراف على الانتخابات برئاسة المهندس صلاح حامد، رئيس اللجنة فى تلقى طلبات الترشيح، بدءً من اليوم الاثنين 8 يناير 2024 وحتي يوم الجمعة 23 يناير 2024 من الساعة العاشرة صباحا وحتي الساعة السادسة مساء بمقر النقابة بالشاطبى.

الترشح للانتخابات على 7 مقاعد

ويجرى الترشح للانتخابات على 7 مقاعد لعضوية مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية للمقاعد التالية: عدد 3 شعبة كهرباء- عدد 1 ميكانيكا- عدد 1 مدني - عدد 1 عمارة - عدد 1 غزل ونسيت او بترول وتعدين، بجانب تلقي طلبات الترشح على مستوى الشعب الهندسية بالنقابة العامة للمهندسين بمختلف المقاعد حيث يفتح باب الترشيح لعدد 5 مقاعد فوق السن ومقعدين تحت السن بشعب العمارة ومدني وميكانيكا وكهرباء، بينما عدد 3 مقاعد فوق السن ومقعدين تحت السن بشعب كيمياء ونووية، غزل ونسيج، وبترول وتعدين.

تخصيص مكان لاستقبال المرشحين وتسهيل الإجراءات منعا للزحام

وقال المهندس صلاح حامد رئيس لجنة الانتخابات بالإسكندرية، أن العرس الانتخابي سوف يكون يوم الجمعة الموافق 23 فبراير 2024، وعدد المهندسين من لهم حق الانتخاب ما يقارب 99 الف مهندس حتى الآن، وأنه تم تخصيص مكان لاستقبال المرشحين وتسهيل الإجراءات منعا للزحام داخل المقر.

واضاف أن اليوم الاول شهد إقبال كبير وسط إلتزام وتعاون من الجميع لنجاح العملية الانتخابية وسط تكاتف من كافة المهندسين.