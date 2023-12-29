انطلاق ملتقى السلامة والصحة المهنية فى نقابة المهندسين بالإسكندرية

انطلق اليوم أول أيام الملتقى التوعوي فى السلامة المهنية والبيئة الثاني فى نقابة المهندسين بالإسكندرية تحت شعار "أنماط السلامة المختلفة" تحت رعاية الدكتور هشام سعودى رئيس النقابة واللجنة الهندسية للسلامة والصحة المهنية والبيئة برئاسة المهندس محمد فتح الباب وحضور المهندس صلاح حامد أمين النقابة.

وقال المهندس محمد فتح الباب إن اللجنة لديها عدة أهداف ومن ضمنها ضرورة توعية المهندسين الذين يعملون بمختلف الشركات التي تتطلب اتباع إرشادات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والمنشآت.

وأضاف أن الملتقى يقام على مدار 3 أيام متتالية ويشارك فى تقديم المواد العلمية مهندسين ومسئولين متخصصين فى السلامة المهنية.

وقدم المهندس صلاح حامد كل الشكر والتقدير لمجهودات اللجنة الملموسة في العمل النقابي، قائلًا إن قانون التصالح حديث العالم فيجب أن نلتزم فيه باشتراطات السلامة وفقًا للائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وعند التقديم بيتم تقديم تقرير فنى عن السلامة الإنشائية للعقار، أو الوحدة المخالفة المراد التصالح عليها، على أن يتضمن عددًا من الإجراءات بموجبها يتم فحص التقرير للتأكد من السلامة من عدمها، وقد تضمن القانون نصًا صريحًا بحظر التصالح فى المبانى التى تخل بالسلامة الإنشائية.

وتحدث العميد تامر صلاح، مدير أمن السلامة المهنية بنادي المهندسين بالإسكندرية عن مفاهيم السلامة فى العمل والمشروعات الهندسية وكيفية وضح خطه لتأمين العمل من الحوادث والحرائق، مشيرًا الى وضع نظام إطفاء وقائى من خلال مهندسين متخصصين وأكمل محاضرته عن تكوين وحدات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل- تحديد تقييم المخاطر- توزيع وحدات السلامة والصحه المهنية - صيانة الدورية وتقييم وتحسين المستمر- واجبات لجنة السلامة والصحة المهنية - مسئوليات لجنة تفتيش السلامة والصحة المهنية - السجلات وملفات المطلوبة تواجدها بالمنشأة.

كما تحدثت الدكتورة هبة شعوط منسق البرامج الصحية بمستشفى جامعة الإسكندرية عن ضرورة التوعية بالسلامة والصحة المهنية داخل المستشفيات والمراكز الطبية لأن مخالفة ذلك يعد خطرا جسيما علي المنشآت الطبية وكذلك المرضي والعاملين.

كما تحدثت شعوط عن اتباع الإجراءات أثناء الحوادث - وإسعاف الكدمات لدي الأطفال - التسمم الغذائي- خطورة استخدام الأدوية.

في ختام اليوم الأول تم تكريم عدد من المسئولين المتخصصين بالسلامة والصحة المهنية بالشركات لشكرهم علي الحفاظ على الأرواح والممتلكات داخل المنشآت.