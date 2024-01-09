الثلاثاء 09 يناير 2024
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سياسي

مواعيد وأماكن انعقاد وجدول أعمال الجمعيات العمومية لشعب نقابة المهندسين

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين

أعلنت نقابة المهندسين، عن مواعيد ومكان انعقاد الجمعيات العمومية للشعب بمقر النقابة العامة، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، عن الدكتور محمد الفحام، نقيب المهندسين بالجيزة.


وجاء جدول مواعيد ومكان انعقاد الجمعيات العمومية للشعب كالتالي:


وحصلت "الدستور" على تفاصيل جدول أعمال الجمعية العمومية للشعب، والذي يشمل مناقشة السياسة العامة للشعبة، واعتماد التقرير السنوي عن نشاط الشعبة وانجازاتها خلال عام ٢٠٢٣، وعرض خطة عمل الشعبة لعام ٢٠٢٤، واخيرا النظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية للشعبة.

 

ويكون انعقاد الجمعية العمومية العادية للشعبة صحيحـًا بحضـور ربـع عـدد الأعضـاء على الأقـل فـإذا لـم يكتمل العدد يتـم تأجيل الاجتمـاع ساعتين، ويكون الاجتماع صحيحـًا بحضـور خمسين عضوًا على الأقل وإلا تكررت الدعوة إلى الاجتماع حتى يكتمل العدد.

ولا يجوز أن يحضر اجتماعات الجمعية العمومية للشعبة إلا الأعضاء الذين أدوا رسـوم الاشتراكات السنوية المستحقة عليهـم حتـى نهايـة السنة المالية التي تسبق السنة المالية السابقة للاجتماع (اشتراك) عام ٢٠٢٢ أو الذين أعفوا من أدائها.


ولكل مـن أعضاء الشعبة حق التقدم باقتراحات إلى الجمعية العمومية بشرط أن تقدم هذه الاقتراحات إلـى مـجلـس الشعبة قبـل موعد الجمعية العموميـة للشـعبة بأسبوعين على الأقـل لدراستها وإقرار عرضها.

نقابة المهندسين اعضاء نقابة المهندسين الدكتور محمد الفحام انعقاد الجمعيات العمومية

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