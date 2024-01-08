الإثنين 08 يناير 2024
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سياسي

إقبال كبير على الترشح لانتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

بدأ صباح اليوم الإثنين، فتح باب الترشح لانتخابات  التجديد النصفي بنقابة المهندسين، بحضور الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد وكيل النقابة، وكيل اللجنة العليا للانتخابات.

فيما تفقد المهندس محمود حامد عرفات الأمين العام للنقابة، انتظام سير عملية الإجراءات الإدارية والتنظيمية، والتوجيه بتذليل أي عقبات أمام المهندسين المرشحين.

وشهدت الساعات الأولى من فتح باب الترشح إقبالًا كبيرًا بمقر النقابة العامة للمهندسين، وكذلك جميع مقرات النقابات الفرعية بالمحافظات، التي تشهد تلقي طلبات الترشح طوال أيام الأسبوع، بدءًا من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً.

ويستمر تلقي طلبات الترشح حتى يوم الثلاثاء 23 يناير 2024، إذ ستُجرى الانتخابات في فبراير المقبل على مقاعد نصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، ومجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، نفاذًا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، وتعديلاته والنظام الداخلى الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2133 لسنة 1975.

وسيكون الترشح على مجالس الشعب الهندسية وهي:- الهندسة المدنية، والمعمارية، والكهربائية، والميكانيكية، والتعدين والبترول، والكيميائية والنووية، والغزل والنسيج والمنسوجات.

كما أنه يشترط للترشح لانتخابات التجديد النصفي أن يكون المرشح مسددًا للاشتراكات حتى نهاية السنة الميلادية السابقة لإجراء الانتخابات، وتقديم صحيفة الحالة الجنائية سارية موجهة لنقابة المهندسين المصرية، وتقديم ما يفيد ثبوت عدم تعاطى المخدرات عبر تحليل بأحد المستشفيات الحكومية أو العسكرية موجهًا لنقابة المهندسين المصرية.

يشار إلى أنه سيتم فتح باب تلقى التنازلات والطعون يومى الأحد والإثنين 28 و29 يناير 2024، ويتقدم المهندس بنفسه للترشح، ويجوز التقدم للترشح بموجب توكيل خاص موثق بالشهر العقارى.

 

فتح باب الترشح انتخابات التجديد النصفي نقابة المهندسين اللجنة العليا للانتخابات مقرات النقابات الفرعية

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