الإثنين 08 يناير 2024
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سياسي

قبل مغادرتها إلى غزة.. "ناصر" يُتابع التحضيرات الأخيرة لإطلاق قافلة مساعدات مهندسى مصر

التحضيرات الأخيرة
التحضيرات الأخيرة لإطلاق قافلة مساعدات مهندسي مصر

تفقد المهندس الاستشاري محمد ناصر، أمين صندوق نقابة المهندسين المصرية، اليوم الإثنين، قافلة المساعدات المقدَّمة من مهندسي مصر إلى أشقائهم في غزة، حيث تضم القافلة خمس شاحنات، منها شاحنتان تحملان مواد غذائية، وشاحنتان تحملان ملابس شتوية وبطاطين، وشاحنة تحمل مستلزمات طبية.

وأكد "ناصر" رفض الشعب المصري، رسميًا وشعبيًا، كل صور العدوان الغاشم من قِبَل العدو الصهيوني تجاه الشعب العربي الشقيق، مشددًا على ضرورة اتخاذ موقف دولي موحد ضد جرائم حرب ترتكب في حق مدنيين عزل وأطفال أبرياء، بهدف محو الهوية العربية الفلسطينية، وتصفية القضية من خلال إجبار الشعب الفلسطيني على التهجير.


وشدد المهندس الاستشاري محمد ناصر على أن مصر لم ولن تتخلى عن مناصرة الأشقاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، وأن فلسطين في قلب وعقل كل مصري، وأن مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها الأولى، كما وجَّه أمين صندوق النقابة التحية للشعب الفلسطيني الصامد.

التحضيرات الأخيرة لإطلاق قافلة مساعدات مهندسي مصر
التحضيرات الأخيرة لإطلاق قافلة مساعدات مهندسي مصر
المهندس الاستشاري نقابة المهندسين قافلة المساعدات الشعب المصري العدو الصهيونى الشعب الفلسطيني

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