حديد عز: إنشاء مصنع جديد للمسطحات المدرفلة على الساخن بطاقة إنتاجية مليون طن سنويًا

قالت عفاف أحمد عز، مدير تطوير الأعمال بمجموعة عز الصناعية، إن مجموعة حديد عز حصلت على موافقة وزارة الصناعة لمشروعين جديدين منهما مصنع جديد للمسطحات المدرفلة على الساخن بطاقة إنتاجية مليون طن سنويا وأيضا رفع الطاقة الإنتاجية للمجموعة إلى 3.3 مليون طن سنويا لتغطية الصادرات وتلبية النمو المتوقع في السوق المحلية.

وأضافت عز لـ"الدستور" أن المشروعات الجديدة تستهدف إحلال مليون طن من الواردات بالإضافة إلى التوسع في الصادرات.

وأوضحت أن العمالة المتخصصة من أهم نقاط القوة لدى حديد عز.

وأوضحت أن السياسة العامة للموارد البشرية بالشركة تهدف إلى استقطاب الكوادر البشرية المتميزة والحفاظ عليها من خلال منظومة لتطوير المهارات والقدرات بالإضافة إلى توفير دخل مادي ومزايا تضاهي الأفضل في الصناعة.

تأمين صحي شامل للعاملين وأسرهم بتكلفة سنوية تتخطى 200 مليون جنيه

كما يتم توفير تأمين صحي شامل للعاملين وأسرهم بتكلفة سنوية تتخطى 200 مليون جنيه، لافتة إلى الاستثمار في الموارد البشرية من خلال برامج التعلم والتطوير المستمر داخل وخارج مصر، وإيفاد موظفين للحصول على درجات علمية متقدمة مثل الماجستير والدكتوراه من كبرى الجامعات منها جامعات مصرية مثل جامعة القاهرة، والجامعة الأمريكية، والجامعة الألمانية، كما حصل 22 من العاملين على درجة الدكتوراه من خلال برامج التعليم التي تمولها الشركة.