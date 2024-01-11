استثمارات جديدة بـ5 مليارات دولار.. رئيس الوزراء يتفقد مجموعة مصانع عز بالسخنة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال التطوير بمجموعة مصانع عز بالسخنة، ضمن جولته التفقدية اليوم.

واستمع رئيس الوزراء لنبذة عن مجموعة مصانع عز فى بداية جولته هناك، حيث تعد المنتج الأكبر للصلب فى المنطقة العربية، والمصدر الأكبر للحديد بواقع 1.5 مليار دولار فى 2023 بزيادة 85%.

كما توصف بشركة صناعة صلب متكاملة للتسليح واللفائف والصلب السائل.

واستمع رئيس الوزراء لشرح كامل حول طريقة الإنتاج لكافة الأنواع، بدءا من الخام الأولى وصولا للمنتج الأخير.

افتتاح فرن جديد باستثمارات 5 مليارات دولار

ومن المقرر أن يفتتح فرن جديد باستثمارات 5 مليارات دولار، وسيصل إنتاج العام المقبل إلى 6 ملايين طن حديد، وهى الكمية الأكبر فى تاريخ الصناعة فى مصر.

وتعد مصانع حديد عز من أقل المنتجين إنتاجا للبصمة الكربونية وفقا لمصادر منظمة الصلب، وتضم 10 آلاف عامل، نصفهم مهندسون وفنيون.

كما حصلت المجموعة على موافقة وزارة الصناعة لاستثمار جديد بقيمة 900 مليون يورو لإنتاج مليون طن سنوياً لألواح الصلب بتخانات أكبر من المتاح.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة تفقدية موسعة في عدد من المشروعات بمنطقة السخنة الصناعية، الواقعة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استهلها بتفقد أعمال تطوير ميناء السخنة، يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس.

وفي مستهل جولته، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الزيارة تأتي في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية، المرتبطة بمحور قناة السويس، وتوفير مختلف الإمكانات والخدمات بها، لتعزيز قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المتنوعة، بما يدعم دور هذه المنطقة في زيادة فرص التشغيل، ودعم الصادرات وخدمة الاقتصاد الوطني.