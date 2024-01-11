رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميناء العين السخنة وتنفيذ الأرصفة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح الخميس، الموقف التنفيذي لأعمال تطوير ميناء السخنة، يرافقه وزير النقل ولفيف من قيادات الوزارة.

واستمع رئيس الوزراء لشرح وافٍ حول موقف الأعمال، حيث تم تنفيذ أرصفة بطول 18 كيلومترًا بنسبة تنفيذ 94%، عبارة عن خوازيق وسطية، ودعامات خلفية و9 حوائط أمامية وكمر رئيسي وسقف للرصيف.

إنجاز أعمال الحفر الجاف بنسبة 91%

وبحسب ما تم عرضه على رئيس الوزراء، فقد تم إنجاز أعمال الحفر الجاف بنسبة 91%، كما يجري تكريك لـ70 مليون متر مكعب، وتم تنفيذ 17 مليون متر مكعب منها بواسطة أعمال التجفيف و20% بواسطة أعمال التكريك.

كما تم تنفيذ 17 كيلومترًا طرقًا داخلية بنسبة 71%.