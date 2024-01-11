بعد قليل.. رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لأعمال تطوير ميناء السخنة وعدد من المشروعات الصناعية

يبدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، تفقد أعمال تطوير ميناء العين السخنة، وعدد من المشروعات الصناعية المهمة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما يرافق رئيس الوزراء، خلال الجولة، الفريق كامل الوزيري، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ولفيف من قيادات الوزارتين.

تفقد سير أعمال تنفيذ المشروعات



يأتي ذلك فى إطار سياسة مدبولي بتفقد سير أعمال تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، وعدم الارتكان إلى التقارير المكتبية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد بحث خلال لقائه بمسئولي مجموعة "ميرسك العالمية" A.P.Moller-Maersk، سُبل تعزيز التعاون المشترك وتطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر، وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وكل من السيد فينسنت كليرك، المدير التنفيذي لمجموعة "ميرسك العالمية"، والسيدة رباب بولس، عضو المجلس التنفيذي، نائبة الرئيس التنفيذي لشئون العمليات والبنية التحتية للمجموعة، والسيدة كاميلا هولتس، رئيس العلاقات العامة والتشريعية للمجموعة، وهاني النادي، ممثل مجموعة شركات ميرسك بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالإشادة بالتعاون القائم والمتنامي بين مجموعة "ميرسك العالمية" وهيئة قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجالات النقل، من خلال محطة حاويات الشركة بمنطقة شرق التفريعة، وكذا المشروعات الواعدة في مجال الطاقة النظيفة لتموين سفن الشركة بالوقود الأخضر.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، أن التعاون في مجال تزويد سفن الشركة بالوقود الاخضر يتسق وجهود الدولة في مواجهة تحديات تغير المناخ، وبما يتماشى مع الجهود الدولية في هذا الشأن.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولى أيضًا إلى زيارة رئيس هيئة قناة السويس إلى الدنمارك، وكذا مسئولي الهيئة الاقتصادية لقناة السويس مؤخرًا، للمشاركة في الاحتفال بتدشين أول سفينة للشركة تُمون بالوقود الأخضر وتمر من قناة السويس في طريقها من آسيا إلى أوروبا.