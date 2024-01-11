الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد قليل.. رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لأعمال تطوير ميناء السخنة وعدد من المشروعات الصناعية

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

يبدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، تفقد أعمال تطوير ميناء العين السخنة، وعدد من المشروعات الصناعية المهمة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. 
كما يرافق رئيس الوزراء، خلال الجولة، الفريق كامل الوزيري، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ولفيف من قيادات الوزارتين.

تفقد سير أعمال تنفيذ المشروعات

txt

اتحاد عمال مصر يهنئ الرئيس السيسى والدكتور مصطفى مدبولى بالعام الجديد

txt

رئيس الوزراء يبحث مع مسئولى "ميرسك" سُبل التعاون المشترك وتحديات الملاحة العالمية


يأتي ذلك فى إطار سياسة مدبولي بتفقد سير أعمال تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، وعدم الارتكان إلى التقارير المكتبية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد بحث خلال لقائه بمسئولي مجموعة "ميرسك العالمية" A.P.Moller-Maersk، سُبل تعزيز التعاون المشترك وتطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر، وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وكل من السيد فينسنت كليرك، المدير التنفيذي لمجموعة "ميرسك العالمية"، والسيدة رباب بولس، عضو المجلس التنفيذي، نائبة الرئيس التنفيذي لشئون العمليات والبنية التحتية للمجموعة، والسيدة كاميلا هولتس، رئيس العلاقات العامة والتشريعية للمجموعة، وهاني النادي، ممثل مجموعة شركات ميرسك بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالإشادة بالتعاون القائم والمتنامي بين مجموعة "ميرسك العالمية" وهيئة قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجالات النقل، من خلال محطة حاويات الشركة بمنطقة شرق التفريعة، وكذا المشروعات الواعدة في مجال الطاقة النظيفة لتموين سفن الشركة بالوقود الأخضر.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، أن التعاون في مجال تزويد سفن الشركة بالوقود الاخضر يتسق وجهود الدولة في مواجهة تحديات تغير المناخ، وبما يتماشى مع الجهود الدولية في هذا الشأن.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولى أيضًا إلى زيارة رئيس هيئة قناة السويس إلى الدنمارك، وكذا مسئولي الهيئة الاقتصادية لقناة السويس مؤخرًا، للمشاركة في الاحتفال بتدشين أول سفينة للشركة تُمون بالوقود الأخضر وتمر من قناة السويس في طريقها من آسيا إلى أوروبا.

رئيس مجلس الوزراء ميناء العين السخنة الاقتصادية لقناة السويس مصطفى مدبولى التجارة والصناعة

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يبحث مع مسئولى "ميرسك" سُبل التعاون المشترك وتحديات الملاحة العالمية

رئيس الوزراء يبحث سبل تعزيز التعاون مع "أثينا الطبية"

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل وثيقة جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

ولية أمر تقدم “رشوة” لنجاح ابنها فى 3 مواد.. ورئيس الجامعة يحيل الواقعة للتحقيق

صعود جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل آخر تعاملات الأسبوع

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

سهرة شذوذ ومخدرات وراء مقتل خمسيني في النهضة

عاجل.. هبوط مروحية أممية اضطراريًا فى الصومال وأنباء عن احتجاز رهائن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يستقبل الرئيسين المصرى والفلسطينى قبيل ساعات من عقد قمة العقبة الثلاثية من أجل غزة

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا