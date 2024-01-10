رئيس الوزراء يبحث سبل تعزيز التعاون مع "أثينا الطبية"

عقد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم مع مسئولي مجموعة أثينا الطبية؛ لبحث سُبل التعاون في القطاع الصحي.

جاء ذلك بحضور د.خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور فاسيليس أبوستولوبولوس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أثينا الطبية"، وجورجيوس زرديلاس، المدير العام لمجموعة "أثينا الطبية"، ود.حازم الفار، مدير المشاريع الصحية بمجموعة "الصافي".

في بداية الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بالرئيس التنفيذي ومسئولي المجموعة اليونانية، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على تمكين وتشجيع القطاع الخاص في مختلف القطاعات والمجالات، وعزمها إتاحة الحوافز اللازمة للمستثمرين، موضحًا أن القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات ملفات عمل الحكومة وأن اجتماع اليوم يأتي في إطار بحث سبل التعاون مع المجموعة الطبية والتعرف على خططها للاستثمار في مصر والتعاون مع وزارة الصحة؛ لضخ الاستثمارات بالقطاع الصحي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جهته، أعرب د.فاسيليس أبوستولوبولوس عن تقديره التعاون القائم بين "أثينا الطبية" ووزارة الصحة في مصر، مشيرًا في هذا الصدد، إلى مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرًا، للتعاون في مجال إدارة وتشغيل بعض المنشآت الطبية المصرية، وكذا تطوير ورفع كفاءة الأجهزة الطبية؛ لإتاحة خدمات متميزة للمواطنين، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار التعاون الوثيق بين مصر واليونان، سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص.

واستعرض الرئيس التنفيذي لـ"أثينا الطبية" خبرات المجموعة في هذا القطاع الحيوي، واستثماراتها في العديد من الدول في مجال الصحة منذ 1984، مشيرًا إلى ما تمتلكه المجموعة من خبرات متراكمة في توفير الخدمات الطبية على المستوى الدولي، والسياحة الطبية.

كما أشار فاسيليس إلى ما تشهده الدولة المصرية من إصلاحات جارية، وكذا عملية التنمية والرؤية الشاملة للرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن مصر لديها العديد من المقومات التي تجعلها في مصاف الدول المتقدمة مستقبلًا وتطرق إلى طبيعة التطورات والأوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا إدراك المجموعة لتلك التطورات وأنهم يتابعونها عن كثب، مشددًا على العلاقات الوثيقة بين مصر واليونان، وهو ما يدعم جهود المجموعة للتعاون مع مصر.

ونوه الرئيس التنفيذي لمجموعة "أثينا الطبية" عن أن هناك تشابهًا كبيرًا بين وضع القطاع الصحي في مصر واليونان، خاصة فيما يتعلق بحرص الدولتين على توفير مستوى لائق من الرعاية الطبية للمواطنين، بما يلبي احتياجاتهم.

خلال الاجتماع، أكد د.خالد عبدالغفار تطلع وزارة الصحة والسكان لزيادة أوجه التعاون مع مجموعة "أثينا الطبية"، انعكاسًا للمستوى الطبي الجيد للمستشفيات التابعة لها في اليونان، وكذا التطلع لضخ المزيد من استثمارات المجموعة في مصر، في ضوء ما تعمل الدولة المصرية على توفيره من حوافز لعمل القطاع الخاص، خاصة حوافز القطاع الصحي، وفي ضوء الحاجة المتزايدة لتوفير المزيد من المستشفيات والخدمات الطبية، في ظل نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.