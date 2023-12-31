الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اتحاد عمال مصر يهنئ الرئيس السيسي والدكتور مصطفى مدبولي بالعام الجديد

محمد جبران
محمد جبران

بعث محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، نيابة عن عمال مصر، ونقاباته العامة ولجانه النقابية برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

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وقال محمد جبران "مع إشراقة عام ميلادي جديد،  يُشرفني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن عمال مصر بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات، داعيين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يشملكم برعايته وتوفيقه كي يتحقق على أيديكم ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورفعة وإزدهار".

عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

واضاف رئيس عمال مصر، يسعدنا يا سيادة الرئيس أن ننتهز هذه المناسبة، لنعبر عن تقديرنا العميق لجهودكم المخلصة نحو دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصرنا الغالية، كي تتبوأ مكانتها المرموقة بين دول العالم أجمع.. وفقكم الله يا سيادة الرئيس وسدد خطاكم على طريق الخير والأمن والسلام، وحفظ الله مصر وشعبها وجيشها وشرطتها".

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كما قدم محمد جبران التهنئه  لكلًا من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزاراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول، والدكتور حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأخوة الأقباط وجميع العاملين بنقابات عمال مصر، بمناسبة العام الميلادى الجديد.

الاصطفاف خلف القيادة السياسية الواعية
 

ودعا رئيس عمال مصر كافة أطياف الشعب المصري للوقوف صفا واحدا والاصطفاف خلف القيادة السياسية الواعية لاستكمال المشروع القومي الكبير ولبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق تطلعات الشعب المصري، ومواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، حيث تمكنت مصر في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي من استعادة الاستقرار والأمان والطمأنينة في وقت لازالت شعوبًا تعانى الفتن والحروب.

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