الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اتحاد عمال مصر يكشف ضوابط زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

مجدي البدوي نائب
مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

علق مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على زيادة الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص يناير المقبل، مشددًا على أهمية ومصلحة العامل بجانب استمرار الشركات الخاصة في عملها.

وقال “البدوي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، إن القطاع الخاص منقسم لثلاثة أقسام، جزء يمنح مرتبات مرتفعة بعيدا عن الحد الأدني للأجور، وجزء آخر ملتزم بالحد الأدنى للأجور، وقسم ثالث "يحب الفصال" في مسألة الأجور، ولكن المجلس القومي للأجور وضع آلية، ووزير المالية قال: “لا استثناءات من تطبيق الحد الادني للأجور”.

وحول ضوابط زيادة الحد الادني لأجور قال إنه لا يوجد اي استثناءات، وقبل 2014 كان حال موظفي الحكومة "يصعب على الكافر"، ولكن اليوم انقلب الحال وأصبح أفضل من القطاع الخاص.

وأشار إلى أنه يتم تحديد الحد الأدني للقطاع الخاص يكون من خلال المجلس القومي للأجور وهناك من يقوم بالتطبيق ومن لا يقوم بذلك.

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