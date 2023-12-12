الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نائب رئيس اتحاد العمال: عمال مصر يسطرون ملحمة وطنية تحكي تاريخ شعب

نائب رئيس اتحاد العمال
نائب رئيس اتحاد العمال خلال التصويت في انتخابات الرئاسة 2024

أكد عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب ونائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، أن الحشود الكبيرة التي خرجت للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، تؤكد علي الوعي والحس الوطني لدي الشعب المصري.

وعقب الأدلاء بواجبه الوطني بصناديق الاقتراع، وجه عبدالمنعم الجمل الشكر لعمال مصر الأوفياء، الذين شاركوا في الممارسة الديمقراطية لأهم استحقاق دستوري، وتصدوا بقوة لكل المحاولات الخبيثة لإثناء المخلصين عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

اصطفاف الناخبين أمام اللجان

وقال الجمل أن اصطفاف الناخبين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم يؤكد ما رددناه بأن الحكاية حكاية وطن وأن السيسي إرادة شعب، انحاز للأمن والأمان وللاستقرار والتنمية.

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وقال الجمل أن ما شهدته شوارع مصر من حشود تسعي للمشاركة بالانتخابات الرئاسية يكشف حقيقة إدراك الشعب المصري لقيمة الوطن وأن بناء الاوطان يبدأ من اختيار رئيس لديه القدرة علي حمايته وحماية أراضيه وأمنه القومي.

واثني الجمل علي موقف الهيئة الوطنية للانتخابات لحرصها علي النزاهة والشفافية في كل مراحل العملية الانتخابية، مشيرا إلي وجوده داخل عدد كبير  من اللجان بحكم كونه وكيلا عن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، قائلا  لامست   التسهيلات التي تقدم للمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان التي تتابع الانتخابات الرئاسية٢٠٢٤ محليا ودوليا.

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مراقبة العملية الانتخابية

أضاف الجمل أن عدد كبير من  مؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمنظمات المختلفة  حرصت على مراقبة العملية الانتخابية باللجان الفرعية في كافة المحافظات بداية من الساعات الأولى للانتخابات الرئاسية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات وافقت لـ 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا، كما تم اعتماد 14 منظمة دولية يتبعها  220 متابع،الى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وصدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعا لها.

نائب رئيس اتحاد العمال خلال التصويت في انتخابات الرئاسة 2024
نائب رئيس اتحاد العمال خلال التصويت في انتخابات الرئاسة 2024
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