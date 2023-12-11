الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غرفة عمليات اتحاد عمال مصر تواصل متابعتها وجبران يدلي بصوته بالتجمع الخامس

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

 


تواصل غرفة العمليات المركزية للاتحاد العام لنقابات اتحاد عمال مصر وفروعها بالنقابات العامة والاتحادات المحلية بالمحافظات من خلال المتابعة الدقيقة لسير العملية الانتخابية داخل مواقع العمل الانتاجي والخدمي
قام محمد جبران رئيس الاتحاد العام والأمين العام المساعد للاتحاد الدولي للعمال العرب بالادلاء بصوته الانتخابي صباح اليوم الثاني بأحد اللجان الانتخابية بالتجمع الخامس
واصلت غرفة العمليات باتحاد العمال التي تضم عدد من القيادات النقابية وَالخبراء نشاطها لليوم الثاني على التوالي لخدمة الحشد الكبير من العمال والشعب المصري: ووجه جبران نداء لاعضاء مجالس ادارات اللجان النقابية البالغ عددها نحو اربع الالف منظمة بضرورة التيسير على المواطنين لأداء الاستحقاق الدستوري وتقديم المساعدات العينية والاجتماعية لهم

 

محسن اش الله يقود الحملة الانتخابية لأعمال باسوان في ١٢٠ لجنة للتصويت 

وفي اتصال هاتفي أشار محسن اش الله رئيس النقابة العامة للسياحة والفنادق ورئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال اسوان الي وجود غرفة عمليات داخل مقر الاتحاد المحلى تضم عدد من القيادات النقابية وخبراء القانون بالمحافظة لتقديم أوجه الرعاية والرد على الاستفسارات القانونية لاي شكواي وازلتها فورا مشيرا إلى أن رؤساء المصالح والشركات والفنادق رحبوا بتجهيز سيارات لنقل العاملين الي مقار اللجان الانتخابية البالغ عددها ١٢٠ لجنة على مستواي محافظة اسوان.

 

وتضم المرشحين في قائمة انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الأول عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الثاني فريد زهران رئيس الحزب الديمقراطي المصري رمز الشمس، والمرشح الثالث عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد ورمز النخلة، والمرشح الرابع حازم عمر رمز السلم.

 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء،

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