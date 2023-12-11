نقابات عمال مصر: مشاركة المصريين في الانتخابات أمس ضربت أروع الأمثلة
أكد محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية أمس ضربت أروع الأمثلة، لافتًا إلى أن أمس شهد أيضًا حضور مُشرف من عمال مصر.
وأضاف "جبران" عبر مداخلة هاتفية على قناة dmc، اليوم، أن المشاركة في الانتخابات تعبر عن مدى الوعي الذي وصل إليه الشعب المصري، والذي نتج عن جهود ومؤتمرات من أجل نشر التوعية.
الشعب المصري دائمًا ما ينتفض وقت الأزمات
وأوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الشعب المصري دائمًا ما ينتفض وقت الأزمات، خاصة أن الانتخابات شهدت مشاركة مميزة من قبل الشباب.
وانطلقت صباح أمس الأحد الانتخابات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية.
ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن وتستمر عملية التصويت على مدى ثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
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