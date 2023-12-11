الوطنية للانتخابات: راحة ساعة باللجان للقضاة والقائمين على العملية الانتخابية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، عن راحة لمدة ساعة بجميع اللجان على مستوى الجمهورية للقضاة والقائمين على العملية الانتخابية في اليوم الثاني على التوالي لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، حسبما أفادت قناة "dmc" في نبأ عاجل.

انطلاق الانتخابات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية

وانطلقت صباح أمس الأحد، الانتخابات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية.

ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن وتستمر عملية التصويت على مدى ثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.