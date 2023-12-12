"جبران" يؤكد: عمال مصر يسطرون ملحمة وطنية بالاحتشاد أمام لجان الانتخابات

قال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، إن عمال مصر، بجميع محافظات الجمهورية، يسطرون ملحمة وطنية بالاحتشاد أمام لجان الانتخابات فى مظهر حضارى يليق بمصر وتاريخها وحضارتها، مؤكدًا أن تلك الحشود الغفيرة رسالة للعالم بأن المصريين يقدمون نموذجًا فى الممارسة الديمقراطية، وأنهم على قلب رجل واحد، للحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية.



وأكد رئيس عمال مصر أن المشاركة الكثيفة فى الانتخابات الرئاسية، من جميع طوائف الشعب المصري، دليل قوى على مدى وعى الشعب المصرى، بأهمية هذا الاستحقاق الدستورى، وبحجم المخاطر التى تهدد الأمن القومى.

المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى

وأضاف جبران أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى، وعلى جميع المواطنين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والمجتمعية المشاركة فى هذا العرس الديمقراطى، الذى يتابعه العالم، من خلال وسائل الإعلام والمنظمات الدولية.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس عمال مصر غرفة عمليات النقابة العامة للعاملين بالبترول، بنادى بتروسبورت، لمتابعة التصويت في انتخابات الرئاسة في يومها الثالث، ومتابعة إجراءات التصويت وحشد العاملين للمشاركة في الانتخابات.

ويبلغ عدد الناخبين بالقاهرة حوالى 8236761 ناخبًا موزعين على ٤٥ لجنة عامة بها ٩٦١ لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزًا انتخابيًا، بالإضافة إلى 58 لجنة للوافدين.

ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية على مستوى الجمهورية 11 ألفًا و631 لجنة تقع بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا تخضع لإدارة وإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما يبلغ تعداد من يحق لهم التصويت في الانتخابات حوالي 67 مليون ناخب، بحسب قاعدة بيانات الناخبين.

ومن المقرر في ختام اليوم أن تبدأ لجان الاقتراع الفرعية في إجراء عمليات فرز بطاقات التصويت، في حين ستقوم اللجان المستمرة في العمل بإجراء حصر بأعداد وأسماء كل من تواجدوا قبل الساعة التاسعة مساء في جمعية الانتخاب (نطاق المقر الانتخابي) بكل لجنة، لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم جميعًا، ثم البدء بأعمال الفرز عقب انتهاء التصويت بها.

