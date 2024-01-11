زيادة 95%.. صادرات مجموعة "عز" تسجل أعلى مستوى فى تاريخها خلال 2023

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مصنعًا لإنتاج أقمشة غير منسوجة، التي تستخدم في صناعة المستلزمات الصحية مثل حفاظات الأطفال، وذلك ضمن جولته التفقدية في المنطقة الصناعية بالعين السخنة.

كما تجول رئيس الوزراء في المصنع، واستمع لشرح وافٍ خلال الجولة حول طبيعة العمل وكميات الإنتاج.

من جهتها؛ قالت عفاف أحمد عز، مدير تطوير الأعمال بمجموعة عز، إن الاستثمارات في مجمعات حديد عز بالسخنة والدخيلة ومدينة السادات بلغت 5.9 مليار دولار، مشيرة إلى أن إجمالي إنتاج حديد عز في عام 2023 من الصلب بلغ 6.2 مليون طن، والتي تعتمد عليه صناعات الأسلاك والمسامير، الشبك الحديدي (Wire Rod) ألف طن من لفائف أسلاك الصلب 800 الجاهز وتسليح الخرسانة في المنشآت.

وأشارت في تصريحات، لـ"الدستور"، إلى أن هناك مليون طن من حديد التسليح الأطوال وهو أساس كبرى المنشآت في مصر من بنية تحتية وإسكان، وغيرها وتعتمد عليه 2.8 شركات المقاولات الكبرى، وإنتاج مليون طن من الصلب المسطح المدرفل على الساخن الذي يدخل في صناعات الأجهزة المنزلية، مكونات السيارات تشمل الجسم، أجزاء التعليق والعجل والشاسيه وغيرها، وبناء السفن والحاويات، وبالتالي فهو منتج الأساس لكم هائل من الصناعات،أسطوانات البوتاجاز، والهياكل المعدنية، مواسير المياه والغاز، خزانات الغاز والبترول.

أعلى المستويات في تاريخها عند 1.5 مليار دولار

وأضافت أن حديد عز تضاعف صادراتها العام الماضي، لتسجل أعلى المستويات في تاريخها عند 1.5 مليار دولار، كما حققت صادرات المجموعة في 2023 نحو 1.5 مليار دولار، بزيادة 95% على 2022.

ولفتت إلى أن الطفرة الكبرى في الصادرات حدثت في الربع الثاني ومتوقع أن تصل الصادرات في 12 شهر تنتهي في 31/3/24 الي 1.75 مليار دولار، موضحة أن منتجات حديد عز تم تصديرها لـ 35 دولة، منها "إسبانيا، إيطاليا، الولايات المتحدة، وتركيا"، وتوفر الصادرات لحديد عز عوائد من العملة الأجنبية تضمن تدفق مدخلات الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية من الإنتاج النهائي.