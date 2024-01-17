ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء خلال الفترة المقبلة.. نقيب الزراعيين يكشف السبب

كشف الدكتور السيد خليفة، نقيب الزراعيين، تفاصيل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطوير القطاع الزراعي والاهتمام بفكرة التصنيع الغذائي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن ملف الأمن الغذائي قضية تهم العالم أجمع ومصر بصفة خاصة، باعتباره الملف الأهم في الاستثمار المصري.

وتابع، أن الشراكة الزراعية بين مصر ودول إفريقيا توطد تالعلاقات بينهما، مشيرًا إلى أن المشروعات المشتركة مع إفريقيا سيتولاها القطاع الخاص المصري مستقبلا.

حول أسعار اللحوم الحمراء، قال نقيب الزراعيين إنه متوقع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الدولة تسير على نهج استيراد اللحوم من الخارج.

الحكومة تعمل على إزالة المعوقات أمام المستثمر الزراعي

وأكد أن الحكومة تعمل على إزالة المعوقات أمام المستثمر الزراعي من خلال استصلاح الأراضي وتسهيل إجراءات التصادير، مموضحًا أن أكبر التحديات التي تواجه قطاع الاستثمار هو التغير المناخي، وهذا الأمر خارج عن إرادة الإنسان.