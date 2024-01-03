متحدث الحكومة: "زيادة الأسعار هدفها تخفيف الضغوط على الميزانية.. ومستمرون فى دعم المواطن"

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الهدف من زيادة الأسعار مع بداية عام 2024، هو تخفيف الضغط عن ميزانية الدولة ولا يعني ذلك التخلي عن المواطن.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدولة مازالت تدعم أنبوبة البوتجاز بقيمة 35 مليار جنيه، لأن أنبوبة البوتجاز تكلف الدولة 200 جنيه وتباع بـ75 جنيهًا، كما أن الدولة تدعم التموين بقيمة 36 مليار جنيه لدعم السلع.

وأشار إلى أن دعم المواد البترولية يُقدر بـ 90 مليار جنيه، والكهرباء بـ 90 مليار جنيه، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في دعم المواطنين.

خفض تدريجي للدعم على مدار 5 سنوات

وأكد أن الدولة مستمرة بالدعم ولكن يتم خفضه تدريجيًا على مدار 5 سنوات، كان المستهدف أن يكون رفع الدعم كاملا في 2023 أن يتم رفع الدعم كاملا، ولكن نتيجة الظروف العالمية والاقتصادية لم يتم تحقيق ذلك.