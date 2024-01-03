الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

متحدث الحكومة: "زيادة الأسعار هدفها تخفيف الضغوط على الميزانية.. ومستمرون فى دعم المواطن"

زيادة الأسعار
زيادة الأسعار

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الهدف من زيادة الأسعار مع بداية عام 2024، هو تخفيف الضغط عن ميزانية الدولة ولا يعني ذلك التخلي عن المواطن.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدولة مازالت تدعم أنبوبة البوتجاز بقيمة 35 مليار جنيه، لأن أنبوبة البوتجاز تكلف الدولة 200 جنيه وتباع بـ75 جنيهًا، كما أن الدولة تدعم التموين بقيمة 36 مليار جنيه لدعم السلع.

وأشار إلى أن دعم المواد البترولية يُقدر بـ 90 مليار جنيه، والكهرباء بـ 90 مليار جنيه، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في دعم المواطنين.

خفض تدريجي للدعم على مدار 5 سنوات

وأكد أن الدولة مستمرة بالدعم ولكن يتم خفضه تدريجيًا على مدار 5 سنوات، كان المستهدف أن يكون رفع الدعم كاملا في 2023 أن يتم رفع الدعم كاملا، ولكن نتيجة الظروف العالمية والاقتصادية لم يتم تحقيق ذلك. 

مجلس الوزراء رفع الأسعار للضغوط الميزانية العامة للدولة دعم المواد البترولية دعم المواطنين

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يشرح للمواطنين أسباب زيادة أسعار بعض الخدمات

رئيس الوزراء: الاقتصاد المصرى كان يُحقق أعلى نمو وأقل نسبة بطالة حتى 2021

رئيس الوزراء: فاتورة الأدوية المجانية للمواطن وصلت 22 مليار جنيه

رئيس الوزراء يكشف أسباب زيادة أسعار تذاكر المترو

رئيس الوزراء: طلبت من وزير الكهرباء إنهاء الأزمة خلال عامين

رئيس الوزراء: دعم الكهرباء وصل لـ90 مليار جنيه هذا العام فقط

الأكثر قراءة

عاجل.. "التعليم" تكشف حقيقة انتشار الجديرى المائى فى المدارس

متحدث "الوزراء" يكشف سبب ارتفاع الأسعار مع بداية 2024

مكافأة إنتاج وأجر إضافى.. إجراءات شركات قطاع البترول خلال عيد الميلاد

كولر يرفض رحيل ثنائى الأهلى فى صفقة عمر كمال عبدالواحد

قتيلان ومصابان.. اطلاق نار داخل محل كبابجي شهير بسبب الميراث

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو على شفا الانهيار.. أزمات اقتصادية واستمرار حرب غزة وعزلة دولية

كيف يؤثر اغتيال "العاروري" على نشاط حماس في الضفة الغربية؟

وول ستريت جورنال: إلغاء قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل سابقة فريدة