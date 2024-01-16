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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 16 /1 /2024

مواد البناء
مواد البناء

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024، وجود حالة من الاستقرار في داخل أرض المصنع، حيث استقر سعر طن حديد عز عند مبلغ 43000 جنيه، بينما حافظ سعر طن الأسمنت المسلح على استقراره عند مستوى 2130 جنيها.

 

الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 16 /1 /2024

 

وتوفر «الدستور» في هذه السطور القادمة أسعار الحديد والأسمنت.

أسعار مواد البناء اليوم

سعر الحديد اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024

في حين سجل سعر طن حديد بشاي اليوم الثلاثاء 16 يناير نحو 42500 جنيه.

وصل سعر طن حديد المعادي اليوم الثلاثاء 16 يناير إلى 42200 جنيه.

سجل سعر طن حديد مصر ستيل اليوم الثلاثاء 16 يناير نحو 42700 جنيه.

أما عن سعر طن حديد العشري فقد استقر اليوم الثلاثاء 16 يناير عند 42100 جنيه

 

سعر حديد عز

شهد سعر طن حديد عز حالة من الاستقرار اليوم الثلاثاء 16 يناير عند مستوى 43000 جنيه.

وصل سعر طن حديد الكومي اليوم الثلاثاء 16 يناير إلى 42200 جنيه.

بلغ سعر طن حديد المراكبي اليوم الثلاثاء 16 يناير نحو 42400 جنيه

وصل سعر طن حديد عطية اليوم الثلاثاء 16 يناير إلى 42200 جنيه

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أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 14-1-2024 فى مصر 

سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024

استقر سعر أسمنت المسلح اليوم الثلاثاء 16 يناير عند مستوى 2130 جنيه.

في حين ثبت سعر أسمنت النصر اليوم الثلاثاء 16 يناير عند مستوى 2050 جنيهًا للطن.

وصل سعر أسمنت وادي النيل اليوم الثلاثاء 16 يناير إلى 2020 جنيها في الطن.

كما بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الثلاثاء 16 يناير نحو 2040 جنيها في الطن.

أما عن أسعار الأسمنت المخلوط فتتراوح اليوم الثلاثاء 16 يناير من 1250 إلى 1400 جنيها.

بينما سجلت أسعار الأسمنت المقاوم اليوم الثلاثاء 16 يناير ما بين 2130 و2370 جنيها.

كما تراوحت أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الثلاثاء 16 يناير من 3500 إلى مبلغ 3600 جنيه.

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