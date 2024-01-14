أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 14-1-2024 فى مصر 

استمرت أسعار مواد البناء على نفس القيمة التي زادت عليها في معاملات نهاية الأسبوع الماضي بزيادة تتراوح ما بين 200 إلى 300 جنيه، خاصة في سعر الحديد.



ننشر في التقرير التالي أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 14-1-2024 في مصر ، وذلك في تحديث الأسعار المستمر الذي ينشره موقع الدستور.



سعر الحديد اليوم

سعر طن حديد بشاى 42،500 جنيه

سعر طن حديد العتال 42،300 جنيه

سعر طن حديد المعادى 42،200 جنيه

سعر طن حديد الكومى 42،200 جنيه

سعر طن حديد المراكبى 42،400 جنيه

سعر طن حديد عطية 42،200 جنيه

سعر طن حديد العشري 42،100 جنيه

سعر طن حديد المصريين 42،000 جنيه

سعر طن حديد الجيوشي 42،000 جنيه

يسعر طن حديد سرحان 40،300 جنيه

سعر طن حديد مصر ستيل 42،700 جنيه

سعر طن حديد بيانكو 40،000 جنيه

سعر حديد عز

سجل سعر الطن من حديد عز 43،000 جنيه بعد أن كان سعره 42،800 جنيه.



سعر الأسمنت

أسمنت المعلم 2،020 جنيه

اسمنت السهم 2،020 جنيه

أسمنت الفهد 1،990 جنيه

أسمنت وادي النيل 2،020 جنيه

العسكري بني سويف 2،020 جنيه

أسمنت المسلح 2،130 جنيه

جنوب الوادي 1،990 جنيه

أسمنت المخصوص 2،050 جنيه

أسمنت السويس 2،090 جنيه

أسمنت السويدي 2،350 جنيه

أسمنت العسكري 2،000 جنيه

أسمنت النصر 2،050 جنيه

أسمنت سيناء 42.5 1،990 جنيه

أسمنت حلوان 2،040 جنيه

أسمنت المنيا 2،020 جنيه

أسمنت المهندس 2،200 جنيه

أسمنت تايتان 2،010 جنيه

أسمنت المصري 2،010 جنيه

أسمنت الممتاز 2،100 جنيه

أسمنت التعمير 2،120 جنيه

أسمنت الصعيد 2،200 جنيه

أسمنت أسيوط 2،200 جنيه

أسمنت المصريين 2،150 جنيه

أسمنت العامرية عادة 2،360 جنيه

أسمنت البرج 2،350 جنيه

أسمنت الماكس 2،260 جنيه

أسمنت النهضة 2،220 جنيه

أسمنت أسوان 2،130 جنيه

أسمنت السد العالي 2،130 جنيه

أسمنت قنا 2،250 جنيه

