السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحديث لحظي لـ أسعار الذهب اليوم في مصر (التفاصيل الكاملة)

تحديث لحظي لـ أسعار
تحديث لحظي لـ أسعار الذهب اليوم في مصر

تعتبر أسعار الذهب مكن أكثر الأسعار التى يتسأل عليها الكثير منا، فيزداد أسئلة المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن أسعار الذهب بشكل مستمر، ولا يعلموا ما هي الأسعار الخاصة بالذهب وفقا للتحديثات التى تستمر على مدار اليوم، فالذهب ما بين ارتفاع وانخفاض بشكل يومي.

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سعر الذهب اليوم السبت 13-1-2024 فى مصر للبيع والشراء

تحديث لحظي لـ أسعار الذهب اليوم في مصر

ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن أسعار الذهب في السوق المصري وذلك وفقا للتحديث الأخير لسعر الذهب، إلي جانب ذلك نوضح سعر المصنعية لدى التجار خاصة مع وجود اختلافات كبيرة في المصنعيات بين التجار.

سعر جرام الذهب عيار 24 

سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3685.75 جنيه.

الشراء 3657.25 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 22 في المحلات 

سعر جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3378.5 جنيه.

الشراء 3352.5 جنيه.

سعر جرام الذهب من عيار 21

سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3225 جنيها.

الشراء 3200 جنيها.

سعر جرام الذهب من عيار 18  

سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2764.25 جنيه.

الشراء 2742.75 جنيه.

 

سعر جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2150 جنيها.

الشراء 2133.25 جنيه.

 وتختلف أسعار المصنعيات سعر الذهب اليوم بالدولار

 

جاءت أسعار الذهب في البورصة العالمية كما يلي:-

 

سجلت اونصة الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 2029$.

الشراء 2030$.

بمعدل صعود وصل إلى 4 نقاط.

 

سعر جنبه الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 25800 جنيه.

الشراء 25600 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 80 نقطة.الخاصة بالذهب ما بين تاجر وآخر، فهناك مصنعيات ما بين 150 جنيها إلي 250 جنيها للجرام الواحد، وتصل المصنعيات إلي 600 جنيهافى الذهب المعروف باسم الذهب الإيطالى.

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