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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الذهب اليوم السبت 13-1-2024 فى مصر للبيع والشراء

الذهب
الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 13-1-2024 في مصر للبيع والشراء من أكثر الكلمات البحثية حاليا عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي في ظل الارتفاعات الجنونية للمعدن النفيس في محلات الصاغة المصرية، وذلك بالتزامن مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بفعل تراجع الدولار وعائدات السندات الأمريكية.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 13-1-2024

وتترقب الأسواق صدور تقرير التضخم الأمريكي للحصول على إشارات واضحة حول توجهات السياسية النقدية الفيدرالية خلال الفترة المقبلة مما أثر على سعر الذهب اليوم السبت 13-1-2024 في مصر للبيع والشراء وشهدت استقرارا نوعيا، حيث ارتفعت كافة أعيرة الذهب المختلفة 5 جنيهات وسجل جرام الذهب من عيار 21 مستوى 3190 جنيها في حين ارتفعت الأوقية 10 دولارات لتسجل مستوى 2031 دولارا.

يذكر أن هناك حالة من التراجع في أسعار تداول الذهب في الأسواق المصرية، وذلك تزامنا مع صرف استحقاقات شهادة الفائدة ذات العائد 25%، وذلك خلاف كافة التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع الأسعار في شهر يناير الجاري.

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سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

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سعر الدولار والعملات الأجنبية الجمعة 12-1-2024 في البنوك


سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعارا ثابتة لقيمة الدمغة والضريبة لجرام الذهب وفقا للأعيرة المختلفة المتعارف عليها في مصر فيما تختلف قيمة المصنعية من محل إلى آخر ومن شركة إلى شركة، حيث تتراوح المصنعية من 90 إلى 250 جنيها للجرام الواحد بخلاف أسعار جرام الذهب والتي جاءت كما يلي:-

سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3685.75 جنيه.
الشراء 3657.25 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 11.5 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3378.5 جنيه.
الشراء 3352.5 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 10.5 نقطة.


سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3225 جنيها.
الشراء 3200 جنيها.
بمعدل صعود وصل إلى 10 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2764.25 جنيه.
الشراء 2742.75 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 8.5 نقطة.
 

سعر جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2150 جنيها.
الشراء 2133.25 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 6.75 نقطة.

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سعر الذهب اليوم بالدولار في مصر اليوم الجمعة 12 يناير

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سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الذهب اليوم بالدولار
 

جاءت أسعار الذهب في البورصة العالمية كما يلي:-

سجلت اونصة الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 2029$.
الشراء 2030$.
بمعدل صعود وصل إلى 4 نقاط.

سعر جنبه الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 25800 جنيه.
الشراء 25600 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 80 نقطة.

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