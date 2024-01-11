الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تحديث يومي.. سعر الذهب الآن للبيع والشراء بالجنيه المصري والدولار

الذهب
الذهب

سعر الذهب من أكثر الموضوعات أهمية مع حالة التذبذب التي يعيشها سوق الذهب المصري بفعل الارتفاعات والانخفاضات غير المسبوقة التي تتم على مدار الأسابيع الماضية الأمر الذي صعد بسعر الذهب عيار 21 ليتخطى 3250 جنيها في مرحلة ما أو ينخفض من جديد لـ 3150 دون ثبات محدد في السعر. 

سعر الذهب الآن للبيع والشراء بالجنيه المصري والدولار 

تنشر “الدستور” في التقرير التالي سعر الذهب الآن في مصر للبيع والشراء وفق أخر تحديث للأسعار المتداولة في منصات تداول أسعار الذهب

سعر الذهب للبيع والشراء 

  • سجل سعر الذهب عيار 24 للبيع 3،606 جنيهات وللشراء 3،663 جنيها.
  • سجل سعر الذهب عيار  22 للبيع 3،305 جنيهات وللشراء 3،358 جنيها.
  • سجل سعر الذهب عيار 21 للبيع 3،155 جنيها وللشراء 3،205 جنيهات.
  • سجل سعر الذهب عيار 18 للبيع 2،704 جنيهات وللشراء 2،747 جنيها.

سعر الذهب في مصر 

  • سجل سعر الذهب عيار 14 للبيع 2،103 جنيهات وللشراء 2،137 جنيها.
  • سجل سعر الذهب عيار 12 للبيع 1،803 جنيهات وللشراء 1،831 جنيها.
  • سجل سعر الاونصة للبيع 112،138 جنيها وللشراء 113،915 جنيها.
  • سجل سعر الجنيه الذهب للبيع 25،240 جنيها وللشراء 25،640 جنيها.
  • سجل سعر الكيلو للبيع 3،605،714 جنيها وللشراء 3،662،857 جنيها.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 يناير 2024 في مصر خلال منتصف التعاملات

هل تستمر أسعار الذهب فى الارتفاع؟.. "الغرف التجارية" توضح

متوسط سعر الذهب بالدولار 

  • سعر الذهب عيار 24   65.31 دولار أمريكي
  • سعر الذهب عيار22    59.87 دولار أمريكي
  • سعر الذهب عيار 21   57.15 دولار أمريكي
  • سعر الذهب عيار 18   48.99 دولار أمريكي
  • سعر الذهب عيار 14    38.10 دولار أمريكي
  • سعر الذهب عيار 12     32.66 دولار أمريكي
  • سعر الذهب عيار 9    24.49 دولار أمريكي
  • سعر أوقية الذهب   2،031 دولار أمريكي
  • سعر جنيه الذهب    457.21 دولار أمريكي
  • سعر كيلو الذهب   65،315 دولار أمريكي
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الذهب يصعد 0.3% عالميًا وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية

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سعر الذهب اليوم الخميس 11-1-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

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