الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس 11-1-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

الذهب
الذهب

حالة من التذبذب يشهدها سعر الذهب في مصر على مدار الأيام الماضية، حيث يختلف سعره من ساعة لأخرى دون أي استقرار ملحوظ يمكن أن يستمر أو يدوم لفترة محددة.

ننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الخميس 11 يناير 2024 للبيع والشراء في مصر وكذلك سعر الذهب بالدولار وفق آخر تحديث للأسعار.
 

سعر الذهب للبيع والشراء 

سعر الذهب عيار 24 للبيع 3606 جنيهات وللشراء 3663 جنيها
سعر الذهب عيار 22 للبيع 3305 جنيهات وللشراء 3358 جنيها 
سعر الذهب عيار 21 للبيع 3155 جنيها وللشراء 3205 جنيهات 
سعر الذهب عيار 18 للبيع 2704 جنيهات وللشراء 2747 جنيها 

سعر الذهب في مصر 

سعر الذهب عيار 14 للبيع 2103 جنيها وللشراء 2137 جنيها 
سعر الذهب عيار 12 البيع 1803 جنيهات وللشراء 1831 جنيها 
سعر الاونصة للبيع 112138 جنيها وللشراء 113915 جنيها 
سعر الجنيه الذهب للبيع 25240 جنيها وللشراء 25640 جنيها 
سعر الكيلو للبيع 3605714 جنيها وللشراء 3662857 جنيها 
 

أسعار السبائك الذهب اليوم الثلاثاء في مصر 2024 بالجنيه المصري والدولار

بأوزانها المختلفة.. أسعار السبائك الذهب اليوم في مصر 2024

سعر الذهب بالدولار 
 

سجل سعر اوقية الذهب اليوم 2022.88 دولار أمريكي 
 سعر سبيكة ذهب وزن  ١ جرام ٧٩.٥٣ دولار أمريكى 
سعر سبيكة ذهب وزن ٥ جرام ٣٤٣.٢٨ دولار أمريكى 
سعر سبيكة ذهب وزن ١٠ جرام ٦٧٨.٨٧ دولار أمريكى 
سعر سبيكة ذهب وزن ١٠٠ جرام ٦٧٤٠.٣٣ دولار أمريكي 
 

سبب ارتفاع سعر الذهب 

في تصريحات تليفزيونية لرئيس الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية هاني ميلاد قال إن سبب ارتفاع سعر الذهب في السوق المصري هو الزيادة العالمية التي حدثت في أسعار الذهب وهي زيادة غير مسبوقة بسبب الظروف السياسة والاقتصادية العالمية. 

وأشار ميلاد إلى أن  منذ بدء هذه الاحداث  السياسية المتوترة دفع المصريين للشراء المتزايد على الذهب الأمر الذي انعكس بدوره في رفع أسعار الذهب في السوق المحلي. 

txt

وزير التعدين الغانى لـ"القاهرة الإخبارية": نحتل المركز السادس عالميًا فى إنتاج الذهب

txt

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 يناير 2024 في مصر خلال منتصف التعاملات

سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب للبيع والشراء سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب في مصر

الأكثر قراءة

عاجل.. هبوط مروحية أممية اضطراريًا فى الصومال وأنباء عن احتجاز رهائن

سعر الذهب اليوم الخميس 11-1-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 11 /1 /2024 فى البنوك

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

اليوم.. توقف العمل بمنظومة الخبز 8 ساعات

جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 11-1-2024 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يستقبل الرئيسين المصرى والفلسطينى قبيل ساعات من عقد قمة العقبة الثلاثية من أجل غزة

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا