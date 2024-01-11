سعر الذهب اليوم الخميس 11-1-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

حالة من التذبذب يشهدها سعر الذهب في مصر على مدار الأيام الماضية، حيث يختلف سعره من ساعة لأخرى دون أي استقرار ملحوظ يمكن أن يستمر أو يدوم لفترة محددة.

ننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الخميس 11 يناير 2024 للبيع والشراء في مصر وكذلك سعر الذهب بالدولار وفق آخر تحديث للأسعار.



سعر الذهب للبيع والشراء

سعر الذهب عيار 24 للبيع 3606 جنيهات وللشراء 3663 جنيها

سعر الذهب عيار 22 للبيع 3305 جنيهات وللشراء 3358 جنيها

سعر الذهب عيار 21 للبيع 3155 جنيها وللشراء 3205 جنيهات

سعر الذهب عيار 18 للبيع 2704 جنيهات وللشراء 2747 جنيها

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 14 للبيع 2103 جنيها وللشراء 2137 جنيها

سعر الذهب عيار 12 البيع 1803 جنيهات وللشراء 1831 جنيها

سعر الاونصة للبيع 112138 جنيها وللشراء 113915 جنيها

سعر الجنيه الذهب للبيع 25240 جنيها وللشراء 25640 جنيها

سعر الكيلو للبيع 3605714 جنيها وللشراء 3662857 جنيها



سعر الذهب بالدولار



سجل سعر اوقية الذهب اليوم 2022.88 دولار أمريكي

سعر سبيكة ذهب وزن ١ جرام ٧٩.٥٣ دولار أمريكى

سعر سبيكة ذهب وزن ٥ جرام ٣٤٣.٢٨ دولار أمريكى

سعر سبيكة ذهب وزن ١٠ جرام ٦٧٨.٨٧ دولار أمريكى

سعر سبيكة ذهب وزن ١٠٠ جرام ٦٧٤٠.٣٣ دولار أمريكي



سبب ارتفاع سعر الذهب

في تصريحات تليفزيونية لرئيس الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية هاني ميلاد قال إن سبب ارتفاع سعر الذهب في السوق المصري هو الزيادة العالمية التي حدثت في أسعار الذهب وهي زيادة غير مسبوقة بسبب الظروف السياسة والاقتصادية العالمية.

وأشار ميلاد إلى أن منذ بدء هذه الاحداث السياسية المتوترة دفع المصريين للشراء المتزايد على الذهب الأمر الذي انعكس بدوره في رفع أسعار الذهب في السوق المحلي.