أسعار السبائك الذهب اليوم الثلاثاء في مصر 2024 بالجنيه المصري والدولار

أسعار السبائك الذهب اليوم من أبرز الموضوعات التي ارتفع البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية، حيثُ شهد سعر سبيكة الذهب بمصر خلال اليوم في سوق الصاغة تراجعا ملحوظًا في الأسعار بـ ختام التعاملات اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

أسعار السبائك الذهب اليوم

وتعد السبائك الذهبية من الأشياء التي شهدت إقبالًا خلال الفترة الماضية، تزامنًا مع حالة الأسعار المذبذبة، حيثُ يعتبرها الكثيرين استثمارًا آمنًا وملاذًا للذين يبحثون عن وسيلة للاحتفاظ بقيمة الأموال المصرية.

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة عن أسعار السبائك الذهب اليوم، يستعرض موقع "الدستور" أسعار تعاملات اليوم وفقًا للتقديرات الآخيرة، مع العلم بأنَّ الأسعار تتغيّر عل مدار الساعة، وفقًا لارتفاع وانخفاض السوق العالمي، باختلاف المصنعية من تاجر لآخر.

وفي هذا التقرير نستعرض أسعار السبائك الذهب اليوم، حيثُ يمكنك معرفة سعر سبيكة الذهب بالجنيه المصري وكذلك السعر بالدولار، على النحو التالي:

أسعار السبائك الذهب اليوم بالجنيه المصري والدولار

سجلّ سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام 3.702 جنيها مصريًا، و120.74دولار.

سجلّ سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 9.255 جنيها مصريًا، و301.85 دولار.

سجلّ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام18.510 جنيها مصريًاـ و603.7 دولار.

سجلّ سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام 37.020 جنيها مصريًا، و1.207.4 دولار.

سجلّ سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرام 74.040 جنيها مصريًا، و2414.8 دولار.

سجلّ سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام 115.132.2 جنيها مصريًا، و3.755.014 دولار.

سجلّ سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام 185.100 جنيها مصريًا، و6.037 دولار.

سجلّ سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام370.200 جنيها مصريًا، و12.074 دولار.

سجلّ سعر سبيكة الذهب وزن 500 جرام،1.851.000 جنيها مصريًا، و60.370 دولار.

أسعار الذهب في الأسواق العالمية

- سعر الذهب عالميا اليوم الثلاثاء، وسجل 2030 دولار للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.