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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 7 /1 /2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

الذهب
الذهب

سعر الذهب في مصر من أكثر الموضوعات أهمية خلال الفترة الماضية مع الارتفاعات المتتالية التي شهدها المعدن الأصفر أطلقت العنان لعيار ٢١ ليتخطى ٣٢٢٠ جنيه في الجرام الواحد.

 

ننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الأحد 7 /1 /2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار وفق الأسعار المتداولة في السوق المصري.


سعر الذهب اليوم للبيع والشراء


سعر الذهب عيار 24 للبيع 3،714 جنيه وللشراء 3،771 جنيه 
سعر الذهب عيار 22 للبيع 3،405 جنيه وللشراء 3،457 جنيه 
سعر الذهب عيار 21 للبيع 3،250 جنيه وللشراء 3،300 جنيه 
سعر الذهب عيار 18 للبيع 2،786 جنيه وللشراء 2،829 جنيه

 

سعر الذهب في مصر اليوم


سعر الذهب عيار 14 للبيع 2،167 جنيه وللشراء 2،200 جنيه 
سعر الذهب عيار 12 للبيع 1،857 جنيه وللشراء 1،886 جنيه 
سعر الاونصة للبيع 115،514 جنيه وللشراء 117،291 جنيه
سعر الجنيه الذهب للبيع 26،000 جنيه وللشراء 26،400 جنيه 
سعر الكيلو للبيع 3،714،286 جنيه وللشراء 3،771،429 جنيه

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سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وسعر الذهب بالمصنعية يتم اضافة ما بين ٦٠ جنيه وحتى ٢٠٠ جنيه أو أكثر وفق عيار الذهب الذي يتم شراؤه فعيار ١٨ أعلى في المصنعية وعيار ٢١ أقل مصنعية والأقل منه عيار ٢٤، كذلك تختلف المصنعية من صائغ لأخر.


سعر الذهب اليوم بالدولار

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم ٢٬٠٤٥٫٧١٣٥ دولار أمريكي

بلغ سعر سبيكة الذهب وزن ١ جرام 80.24 دولار أمريكي 
سعر سبيكة الذهب وزن ٥ جرام ٣٤٦.٨٣ دولار أمريكي 
سعر سبيكة الذهب وزن ١٠ جرام ٦٨٥.٩٦ دولار أمريكي

 

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