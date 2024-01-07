سعر الذهب اليوم الأحد 7 /1 /2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

سعر الذهب في مصر من أكثر الموضوعات أهمية خلال الفترة الماضية مع الارتفاعات المتتالية التي شهدها المعدن الأصفر أطلقت العنان لعيار ٢١ ليتخطى ٣٢٢٠ جنيه في الجرام الواحد.

ننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الأحد 7 /1 /2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار وفق الأسعار المتداولة في السوق المصري.



سعر الذهب اليوم للبيع والشراء



سعر الذهب عيار 24 للبيع 3،714 جنيه وللشراء 3،771 جنيه

سعر الذهب عيار 22 للبيع 3،405 جنيه وللشراء 3،457 جنيه

سعر الذهب عيار 21 للبيع 3،250 جنيه وللشراء 3،300 جنيه

سعر الذهب عيار 18 للبيع 2،786 جنيه وللشراء 2،829 جنيه

سعر الذهب في مصر اليوم



سعر الذهب عيار 14 للبيع 2،167 جنيه وللشراء 2،200 جنيه

سعر الذهب عيار 12 للبيع 1،857 جنيه وللشراء 1،886 جنيه

سعر الاونصة للبيع 115،514 جنيه وللشراء 117،291 جنيه

سعر الجنيه الذهب للبيع 26،000 جنيه وللشراء 26،400 جنيه

سعر الكيلو للبيع 3،714،286 جنيه وللشراء 3،771،429 جنيه

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وسعر الذهب بالمصنعية يتم اضافة ما بين ٦٠ جنيه وحتى ٢٠٠ جنيه أو أكثر وفق عيار الذهب الذي يتم شراؤه فعيار ١٨ أعلى في المصنعية وعيار ٢١ أقل مصنعية والأقل منه عيار ٢٤، كذلك تختلف المصنعية من صائغ لأخر.



سعر الذهب اليوم بالدولار

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم ٢٬٠٤٥٫٧١٣٥ دولار أمريكي

بلغ سعر سبيكة الذهب وزن ١ جرام 80.24 دولار أمريكي

سعر سبيكة الذهب وزن ٥ جرام ٣٤٦.٨٣ دولار أمريكي

سعر سبيكة الذهب وزن ١٠ جرام ٦٨٥.٩٦ دولار أمريكي

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