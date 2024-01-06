السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توقعات أسعار الذهب في مصر 2024 خلال الفترة المقبلة

الذهب
الذهب

تصدر السؤال عن توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، من قبل المواطنين المصريين، حيث شهدت أسعار الذهب على مدار الأسابيع الماضية ارتفاعات كبيرة وكسر عيار الـ 21 حاجز الـ 3000 جنيه، وسجل عيار 18 حوالي 2800 جنيه تقريبًا.

ويعد الذهب من المعادن التي لها قيمة ثقافية واقتصادية وتاريخية كبيرة في مختلف الثقافات والحضارات عبر العصور، يُعتبر الذهب رمزاً للثروة والاستقرار والجمال، وقد كان مصدراً للتجارة والتبادل التجاري منذ قرون طويلة.

ومن الناحية الاقتصادية، يُعتبر الذهب ملاذاً آمناً للأموال، حيث يحتفظ بقيمته على مر الزمن ويعتبر استثماراً جيداً في الأوقات الاقتصادية الصعبة. كما يستخدم في صناعات متعددة مثل صناعة المجوهرات والإلكترونيات والطب والفضاء.

من الناحية الثقافية، يمتلك الذهب قيمة رمزية كبيرة في مختلف الثقافات حول العالم، حيث يُعتبر رمزاً للقيمة والفخامة والجمال.

توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة 

وتوقع نادى فرج، مستشار وزير التموين، في تصريحات له، أن هناك انخفاض في سعر الذهب الفترة المقبلة، ليصل عيار 21 لسعره العادل 2900 جنيه لجرام، موضحًا أن أسعار الذهب في مصر ارتفعت بسبب الضغط الشرائي على السوق، مما ادى إلى ارتفاع الأسعار.

تحديث لحظي| سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

 

أسعار الذهب اليوم السبت 

سعر عيار 24 اليوم السبت 

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 3737 جنيهًا غير شامل الضريبة والدمغة.

سعر عيار 21 اليوم السبت 

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 3270 جنيهًا غير شامل الضريبة والدمغة. 

سعر عيار 18 اليوم السبت 

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2803 جنيهات غير شامل الضريبة والدمغة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 26150 جنيها.

سعر الذهب عالميًا بالدولار

استقرت أوقية الذهب اليوم في السوق العالمية لتسجل 2045.79 دولار

الذهب أسعار الذهب توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة أسعار الذهب اليوم السبت سعر عيار 21 اليوم السبت

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تحديث لحظي| سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

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