أسعار الذهب اليوم في مصر تواصل الارتفاع ومفاجأة في عيار 21 

يهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة أسعار الذهب وتحديثاته حيث تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل، يأتي هذا التحديث في ظل تقلبات في أسواق الذهب على المستوى المحلي والعالمي حيث تتأثر الأسعار بالتطورات الاقتصادية العالمية والسياسية، وتقلبات سوق العملات وسعر صرف الدولار والعرض والطلب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وفيما يلي نلقي نظرة على تحديثات سعر الذهب اليوم في مصر، مع تراوح الأسعار للعيارات الرئيسية:

أسعار الذهب اليوم عيار 18

وبدت تعاملات اليوم لأسعار الذهب عيار 18 بسعر 2803 جنيه للجرام وواصل الارتفاع بنحو 8 جنيهات للجرام ليصل في آخر تحديث له الآن عند 2811 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم عيار 21

أما سعر جرام الذهب عيار 21 فقط قفز 10 جنيهات خلال ساعات من بدء تداولات اليوم حيث افتتحت التعاملات الصباحية عند 3270 جنيها للجرام وصل إلى 3280 جنيها للجرام في آخر تحديث له دون احتساب سعر المصنعية.

أسعار الذهب اليوم عيار 24

أما سعر عيار 24 فقد سجل في اخر تحديث له نحو 3749 جنيها للجرام دون احتساب سعر المصنعية.

سعر جنيه الذهب

ووصل سعر جنيه الذهب اليوم في آخر تحديث إلى 26.240 جنيهًا دون إضافة سعر المصنعية وهو بوزن 8 جرامات من العيار 21 حيث يتأثر بتغييرات سعره.

وتتابع أسعار الذهب في مصر اليوم مسار الارتفاع الذي بدأته يوم أمس، حيث تتفاعل الأسواق مع بدء ضخ السيولة النقدية من استحقاق شهادات الـ 25%، يتوقع أن يسهم هذا الإجراء في زيادة الطلب على الذهب.

وشهدت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي ارتفاعًا بلغ 85 جنيهًا للجرام، بنسبة ارتفاع قدرها 2.7%، وقد أُغلقت تداولات الأسبوع عند مستوى 3235 جنيهًا للجرام، بعد أن بدأت التداولات عند 3150 جنيهًا للجرام.

ورغم تذبذب أسعار الذهب قرب مستوى 3200 جنيه للجرام خلال الأيام السابقة، إلا أن السعر تمكن يوم أمس من الارتفاع واختراق هذا المستوى، بالتزامن مع بدء استحقاق شهادات الـ 25%، مما يزيد من التوقعات بزيادة الطلب على الذهب في الفترة القادمة.