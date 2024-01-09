عيار 21 وصل لـ 3275.. تحديث اسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

بعد أن استقر سعر الذهب إلى حد ما خلال معاملات الأيام الماضية إلا أنه واصل الارتفاع من جديد في معاملات اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 في مختلف الأعيرة التي يتم التعامل بها في مصر.

ونرصد في التقرير التالي أخر تحديث اسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر وفق سوق الذهب المصري وكذلك سعر الذهب بالدولار.

سعر الذهب في مصر اليوم

اوشك سعر الذهب عيار24 على الوصول إلى 4000 جنيه للجرام حيث بلغ في الوقت الحالي للبيع 3،686 جنيه وللشراء 3،743 جنيه

وبلغ سعر الذهب عيار 22 للبيع 3،379 جنيه وللشراء 3،431 جنيه

اما سعر الذهب عيار 21 فقد عاد للارتفاع من جديد حيث بلغ للبيع 3،225 جنيه وللشراء 3،275 جنيه

سعر الذهب عيار 18 للبيع 2،764 جنيه وللشراء 2،807 جنيه

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب عيار 14 للبيع 2،150 جنيه وللشراء 2،183 جنيه

سعر الذهب عيار 12 للبيع 1،843 جنيه وللشراء 1،871 جنيه

سعر الاونصة للبيع 114،626 جنيه وللشراء 116،403 جنيه

سعر الجنيه الذهب للبيع 25،800 جنيه وللشراء 26،200 جنيه

سعر الكيلو للبيع 3،685،714 جنيه وللشراء 3،742،857 جنيه

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سعر الذهب بالدولار

بلغ سعر اوقية الذهب 2،032.36 دولار امريكي في معاملات اليوم الثلاثاء

سبيكة ذهب وزن 1 جرام 79.83 دولار أمريكي

سعر سبيكة ذهب وزن 5 جرام 344.77 دولار أمريكي

سعر سبيكة ذهب وزن 10 جرام 681.84 دولار أمريكي

سعر سبيكة ذهب وزن 100 جرام 6770.10 دولار أمريكي

سعر ذهب BTC بي تي سي

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي وزن اونصة 31.10 جرام 125680 جنيه

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تى سى وزن 10 جرام 40640 جنيه