سعر الذهب عيار 21 اليوم دون مصنعية.. اعرف هاتشترى بكام

يعد الذهب من المعادن التي ارتبط بها المصريين على مدار التاريخ، وتشهد التعاملات علي الذهب ارتفاعا في الطلب صاحبه ارتفاعا في الأسعار خلال تعاملات بداية العام 2024، لكن شهدت التعاملات اليوم انخفاضًا، حيث تراجعت أسعار الذهب في مصر بكافة الأعيرة.

وتقدم «الدستور» نشرة يومية عن سعر الذهب عيار 21، وسعر جرام الذهب عيار 18، وأسعار الذهب دون مصنعية وفق أسعار الصاغة لحظة بلحظة، حيث بلغت أسعار الذهب عيار 21، 18، 24 الاتي:



سعر الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 3325 جنيهًا للبيع، وفي المقابل 3275 جنيهًا في حالة الشراء.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 صباح اليوم عند 3800 جنيه للبيع، وفي المقابل 3742 جنيهًا في حالة الشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم بسعر 3483 جنيهًا، وفي المقابل 3431 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 صباح اليوم عند 2216 جنيهًا للبيع، وفي المقابل 2183 جنيهًا في حالة الشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بسعر 2850 جنيهًا، مقابل 2807 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 والذي يزن 8 جرامات 26600 جنيه للبيع، وفي المقابل 26200 جنيه في حالة الشراء.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بالدولار خلال تعاملات البورصات العالمية اليوم الإثنين 8 يناير2024، لتصل أونصة الذهب إلى 2047 دولارًا للبيع، وفي المقابل 2055 دولارًا في حالة الشراء.

وتختلف سعر المصنعية لقطعة المصوغات من محل لآخر، وذلك بناء على شكل القطعة التى تقوم بشرائها ففي بعض الأحيان تكون القطع يصل مصنعيتها إلي 600 جنيه خاصة فى الذهب الإيطالى، لذا فإنه لا يوجد سعر موحد للمصنعيات في كل الأماكن.