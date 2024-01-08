الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تحديث لحظي.. أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر 2024

الذهب
الذهب

يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل على أسعار الذهب وذلك خلال اليوم الاثنين، فتعتبر أسعار الذهب من أكثر الأسعار التى يتسأل عنها المواطنين بشكل مستمر، ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن أسعار الذهب في الأسواق المصرية، وما هو السعر العالمى للذهب، وما هي ابرز أسعار المصنعيات في الذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر 

سعر عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 صباح اليوم عند 3800 جنيهًا للبيع، وفي المقابل 3742 جنيهًا في حالة الشراء.

سعر عيار 22

يباع جرام الذهب عيار 22 اليوم بسعر 3483 جنيهًا، وفي المقابل 3431 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم 3325 جنيهًا للبيع، وفي المقابل 3275 جنيهًا في حالة الشراء.

سعر عيار 18

يباع جرام الذهب عيار 18 اليوم بسعر 2850 جنيهًا، مقابل 2807 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 14

استقر سعر الذهب عيار 14 صباح اليوم عند 2216 جنيهًا للبيع، وفي المقابل 2183 جنيهًا في حالة الشراء.

سعر سبيكة ذهب 5 جرام btc اليوم وأسعار الذهب للبيع والشراء

سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 8-1-2024 بالجنيه المصرى والدولار

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 والذي يزن 8 جرامات 26600 جنيهًا للبيع، وفي المقابل 26200 جنيه في حالة الشراء.

سعر الذهب عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا بالدولار خلال تعاملات البورصات العالمية اليوم الإثنين، لتصل أونصة الذهب إلى 2047 دولارًا للبيع، وفي المقابل 2055 دولارًا في حالة الشراء.

- سعر المصنعية في عيار 24: تتراوح بين 110 و150 جنيهًا للجرام.

- سعر المصنعية في عيار 21: تتراوح بين 100 و140 جنيهًا للجرام.

- سعر المصنعية في عيار 18: تتراوح بين 90 و130 جنيهًا للجرام.

وتختلف سعر المصنعية من محل غلي أخر وذلك بناء على شكل القطعةا لتى تقوم بشرائها ففي بعض الأحيان تكون القطع يصل مصنعيتها إلي 600 جنيها خاصة فى الذهب الإيطالى، لذا فأنه لا يوجد سعر موحد للمصنعيات في كل الأماكن.

أسعار الذهب - سعر جرام الذهب عيار 18 الذهب عيار 21 سعر الجنية الذهب سعر الذهب اليوم سعر عيار 24

مواد متعلقة

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

سعر جرام الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023 في مصر للبيع والشراء

أسعار الذهب اليوم عيار 18 بدون مصنعية في محلات الصاغة

عاجل.. سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 فى مصر

عيار 21 يتراجع.. سعر الذهب اليوم للبيع والشراء (تحديث لحظي)

عاجل.. سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023 فى مصر

عيار 21 بـ2155 جنيها.. سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 30-9-2023 بمحلات الصاغة

الأكثر قراءة

عاجل.. نكشف آخر تطورات صفقة وسام أبوعلى وموعد وصوله للقاهرة

الفوز المستحيل.. كيف دمرت أنفاق حماس حلم إسرائيل بإعلان النصر فى غزة؟

الكشف عن هوية القيادى بحزب الله الذى اغتالته إسرائيل فى جنوب لبنان اليوم

آخر تطورات الحالة الصحية لـ "العامرى فاروق" نائب رئيس الأهلى

"كسر إحدى أسنانها".. تفاصيل مشاجرة لاعب الزمالك السابق مع زوجته فى أكتوبر

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية