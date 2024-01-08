تحديث لحظي.. أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر 2024

يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل على أسعار الذهب وذلك خلال اليوم الاثنين، فتعتبر أسعار الذهب من أكثر الأسعار التى يتسأل عنها المواطنين بشكل مستمر، ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن أسعار الذهب في الأسواق المصرية، وما هو السعر العالمى للذهب، وما هي ابرز أسعار المصنعيات في الذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 صباح اليوم عند 3800 جنيهًا للبيع، وفي المقابل 3742 جنيهًا في حالة الشراء.

سعر عيار 22

يباع جرام الذهب عيار 22 اليوم بسعر 3483 جنيهًا، وفي المقابل 3431 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم 3325 جنيهًا للبيع، وفي المقابل 3275 جنيهًا في حالة الشراء.

سعر عيار 18

يباع جرام الذهب عيار 18 اليوم بسعر 2850 جنيهًا، مقابل 2807 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 14

استقر سعر الذهب عيار 14 صباح اليوم عند 2216 جنيهًا للبيع، وفي المقابل 2183 جنيهًا في حالة الشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 والذي يزن 8 جرامات 26600 جنيهًا للبيع، وفي المقابل 26200 جنيه في حالة الشراء.

سعر الذهب عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا بالدولار خلال تعاملات البورصات العالمية اليوم الإثنين، لتصل أونصة الذهب إلى 2047 دولارًا للبيع، وفي المقابل 2055 دولارًا في حالة الشراء.

- سعر المصنعية في عيار 24: تتراوح بين 110 و150 جنيهًا للجرام.

- سعر المصنعية في عيار 21: تتراوح بين 100 و140 جنيهًا للجرام.

- سعر المصنعية في عيار 18: تتراوح بين 90 و130 جنيهًا للجرام.

وتختلف سعر المصنعية من محل غلي أخر وذلك بناء على شكل القطعةا لتى تقوم بشرائها ففي بعض الأحيان تكون القطع يصل مصنعيتها إلي 600 جنيها خاصة فى الذهب الإيطالى، لذا فأنه لا يوجد سعر موحد للمصنعيات في كل الأماكن.