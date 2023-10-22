زاد البحث عن أسعار الذهب اليوم عيار 18 بدون مصنعية في محلات الصاغة المصرية في ظل الأحداث الملتهبة في الشرق الأوسط بين الجانب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة والذي يجعل الحالة ضبابية في أسواق المعدن النفيس لذلك يلجأ المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم إلى الذهب كملاذ آمن.

كم أسعار الذهب اليوم عيار 18 بدون مصنعية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم عيار 18 بدون مصنعية في الأسواق المحلية بقيمة 10 جنيهات بنسبة تعادل نحو 3% فيما تراجعت أوقية الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 2.5% بنسبة 20 دولارا أمريكيا وذلك في افتتاح التعاملات خلال الأسبوع الجاري، وذلك مع تزايد التوقعات بإيقاف الفيدرالي الأمريكي لسياسته التشددية خلال الفترة المقبلة.

يقبل حاليا المصريين على شراء المعدن الأصفر من عيار 18 لكونه الأقل سعرا من عيار 21 الأكثر مبيعا في الدول العربية خلال السنوات الماضية وذلك في المشغولات الذهبية حيث سجل الجرام نحو 2091.5 جنيه فيما يفضل الراغبين في الاستثمار في شراء السبائك والجنيهات الذهبية.

سعر الجرام من الذهب في الأعيرة المختلفة بالسوق المصري

سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 في الصاغة

البيع 2788.5 جنيه.

الشراء 2765.75 جنيه.

بمعدل صعود سجل نحو 17.25 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 22 في الصاغة

البيع 2556.25 جنيه.

الشراء 2535.25 جنيه.

بمعدل صعود سجل نحو 15.75 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 في الصاغة

البيع 2440 جنيه.

الشراء 2420 جنيه.

بمعدل صعود سجل نحو 15 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 في الصاغة

البيع 2091.5 جنيه.

الشراء 2074.25 جنيه.

بمعدل صعود سجل نحو 12.75 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 14 في الصاغة

البيع 1626.75 جنيه.

الشراء 1613.25 جنيه.

بمعدل صعود سجل نحو 10 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 12 في الصاغة

البيع 1394.25 جنيه.

الشراء 1382.25 جنيه.

بمعدل صعود سجل نحو 8.5 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 9 في الصاغة

البيع 1045.75 جنيه.

الشراء 1037.25 جنيه.

بمعدل صعود سجل نحو 6.5 نقطة.

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