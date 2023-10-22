الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم عيار 18 بدون مصنعية في محلات الصاغة

الذهب
الذهب

زاد البحث عن أسعار الذهب اليوم عيار 18 بدون مصنعية في محلات الصاغة المصرية في ظل الأحداث الملتهبة في الشرق الأوسط بين الجانب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة والذي يجعل الحالة ضبابية في أسواق المعدن النفيس لذلك يلجأ المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم إلى الذهب كملاذ آمن.

كم أسعار الذهب اليوم عيار 18 بدون مصنعية 

ارتفعت أسعار الذهب اليوم عيار 18 بدون مصنعية في الأسواق المحلية بقيمة 10 جنيهات بنسبة تعادل نحو 3% فيما تراجعت أوقية الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 2.5% بنسبة 20 دولارا أمريكيا وذلك في افتتاح التعاملات خلال الأسبوع الجاري، وذلك مع تزايد التوقعات بإيقاف الفيدرالي الأمريكي لسياسته التشددية خلال الفترة المقبلة.

يقبل حاليا المصريين على شراء المعدن الأصفر من عيار 18 لكونه الأقل سعرا من عيار 21 الأكثر مبيعا في الدول العربية خلال السنوات الماضية وذلك في المشغولات الذهبية حيث سجل الجرام نحو 2091.5 جنيه فيما يفضل الراغبين في الاستثمار في شراء السبائك والجنيهات الذهبية.

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 21-10-2023 بمحلات الصاغة

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 فى مصر

سعر الجرام من الذهب في الأعيرة المختلفة بالسوق المصري

سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 في الصاغة 

  • البيع 2788.5 جنيه.
  • الشراء 2765.75 جنيه.
  • بمعدل صعود سجل نحو 17.25 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 22 في الصاغة 

  • البيع 2556.25 جنيه.
  • الشراء 2535.25 جنيه.
  • بمعدل صعود سجل نحو 15.75 نقطة.

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 فى مصر

أسعار الذهب فى الصاغة المصرية بمصر للبيع والشراء

سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 في الصاغة 

  • البيع 2440 جنيه.
  • الشراء 2420 جنيه.
  • بمعدل صعود سجل نحو 15 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 في الصاغة 

  • البيع 2091.5 جنيه.
  • الشراء 2074.25 جنيه.
  • بمعدل صعود سجل نحو 12.75 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 14 في الصاغة 

  • البيع 1626.75 جنيه.
  • الشراء 1613.25 جنيه.
  • بمعدل صعود سجل نحو 10 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 12 في الصاغة 

  • البيع 1394.25 جنيه.
  • الشراء 1382.25 جنيه.
  • بمعدل صعود سجل نحو 8.5 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 9 في الصاغة 

  • البيع 1045.75 جنيه.
  • الشراء 1037.25 جنيه.
  • بمعدل صعود سجل نحو 6.5 نقطة.

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سجل سعر جنيه الذهب فى الصاغة 

  • البيع 19520 جنيه.
  • الشراء 19360 جنيه.
  • بمعدل صعود سجل نحو 120 نقطة.

سجل سعر أونصة الذهب في الصاغة 

  • البيع 1982$.
  • الشراء 1981$.
  • بمعدل صعود سجل نحو 2 نقطة.

 

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