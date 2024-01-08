هل سيرتفع سعر الذهب الفترة المقبلة؟ وما توجهات المواطنين بعد طرح شهادة 27%؟

هل سيرتفع سعر الذهب الفترة المقبلة؟ وما هي توجهات المواطنين بعد طرح شهادة بنك مصر بفائدة 27% سنويًا وبين شراء الذهب للادخار؟ جميعها أسئلة تشغل أذهان الكثير من الأشخاص وتدفعهم للبحث عبر محرك "جوجل" لمعرفة المزيد حول هذا الشأن وأثار اهتمامهم ودفعهم لاستعراض خيارات الاستثمار والادخار المتاحة.

ارتفاع سعر الذهب وطرح شهادة 27% أيهم يجذب المواطن

كشف عمرو أمين تاجر ذهب عن حالة السوق والإقبال على شراء الذهب، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار المعدن الأصفر دفع الكثير من المواطنين للإقبال على شراء الذهب كاستثمار آمن، ويعتبره خيارًا جيدًا خاصةً في ظل التقلبات المستمرة.

وأضاف أن طرح شهادة الاستثمار بفائدة 27% لا يتعارض مع استثمار الذهب، بل يكونان خيارين متكاملين لبيان تفضيلات المواطنين، يشير إلى أن الشهادة تُعد خيارًا مضمونًا يستحق الاعتبار خاصةً أنها توفر عائدًا ثابتًا لفترة طويلة.

وتتميز هذه الشهادات بتوفير عائد سنوي ثابت لمدة سنة، حيث أطلق بنك مصر هذه الميزة الجديدة بهدف جذب المستثمرين والعملاء، يمكن للراغبين شراء هذه الشهادات بقيمة تبدأ من 1000 جنيه فأعلى.

سعر الذهب اليوم

وأظهرت آخر تحديثات أسعار الذهب اليوم الإثنين تغييرات ملحوظة في الأسعار على النحو التالي:

سجل سعر عيار 18 اليوم في آخر تحديث إلى 2829 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر عيار 21 اليوم في آخر تحديث إلى 3300 جنيهًا للجرام.

بينما سجل سعر عيار 24 في نفس الفترة 3771 جنيهًا للجرام.

سعر العملات الذهبية

كما بلغ سعر الجنيه الذهبي 26.400 جنيه، وهو بوزن 8 جرامات عيار 21، أما نصف جنيه الذهب فهو 4 جرامات يسجل 13.200 جنيه وربع جنيه الذهب بوزن 2 جرام سجل 6.600 جنيه دون إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

وسجلت الأوقية "الأونصة" نحو 117.278 جنيهًا أما في السوق العالمي، بلغ سعر الأونصة على شاشة البورصة 2020 دولارًا للأونصة.

هل سيرتفع سعر الذهب الفترة القادمة؟

تأتي هذه التغييرات في ظل التقلبات العالمية وتأثيرات الأحداث الاقتصادية، ويتوقع استمرار التذبذب في الأسعار خلال الفترة القادمة، مما يجعل السوق يحتاج إلى متابعة دقيقة لأحدث التحديثات والتطورات حيث من الصعب التنبؤ بما سيتم خلال الفترة المقبلة بسبب هذا الأمر.

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