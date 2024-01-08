20 مليار جنيه حصيلة أول يومين.. إقبال كبير على شهادتى 27% و23.5%

شهدت فروع بنكي الأهلي ومصر، اليوم الإثنين، أول أيام عمل للبنوك بعد إجازة عيد الميلاد المجيد، إقبالًا كبير وغير مسبوق لشراء المصريين شهادتي الادخار ذات العائد المرتفع 27% سنويا و23.5% سنويًا.

20 مليار جنيه حصيلة أول يومين

وبلغت حصيلة أول يومين للطرح عبر القنوات الإلكترونية للبنكين نحو 20 مليار جنيه، حيث سجلت حصيلة بنك مصر نحو 6 مليارات جنيه، فيما وصلت حصيلة البنك الأهلي إلى 14 مليار جنيه.

وقال محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء الشهادتين، حيث إن حصيلة أول يومين لطرح الشهادتين بلغت 20 مليار جنيه (6 مليارات لصالح بنك مصر و14 مليارًا لصالح البنك الأهلي المصري)، عبر القنوات الإلكترونية.

وتوقع "الإتربي" أن تجمع شهادات الادخار الجديدة التي تم طرحها من بنكي الأهلي ومصر شهادة ادخار جديدة لأجل عام بسعر فائدة يصل إلى 27% يصرف سنويًا، وشهادة ثانية بعائد سنوي 23.5% يصرف شهريًا.

وأشار إلى أن الشهادتين الأعلى عائد في مصر، ولأول مرة يتم طرحهما بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، متوقعًا أن تتخطى حصيلة الشهادتين نحو 500 مليار جنيه بنهاية الطرح.

وأوضح أن العائد من الشهادات الجديدة لن يتكرر مرة أخرى، وهو أعلى عائد في تاريخ البنوك المصرية، متوقعًا أن تتجاوز حصيلة الشهادات الجديدة حصيلة شهادات 25% و22.5% التي طرحت قبل عام.