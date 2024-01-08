التفاصيل الكاملة عن شهادات البنك الأهلي 2024 البلاتينية والدولارية

شهادات البنك الأهلي 2024 التي أعلن عنها البنك الأهلي المصري منذ أيام قليلة، تسعى لجذب قاعدة جديدة من المستثمرين في البنوك بأعلى عائد سنوي لشهادات يطرحها البنك الأهلي المصري في تاريخه، وتعرض الدستور في التقرير التالي التفاصيل الكاملة عن شهادات البنك الاهلي 2024 البلاتينية والدولارية .

شهادات البنك الأهلي 2024

شهادات البنك الاهلي 2024 البلاتينية هي شهادات ادخارية جديدة طرحها البنك وتستمر لمدة سنة بعائد يصل إلى 27% يصرف في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد يبلغ 23.5% يصرف شهريًا، ويتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة.

وتبدأ فئات شهادات البنك الاهلي 2024 بـ 1000 جنيه، ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الجديدة الأشخاص الطبيعيين (بالغين وقُصَّر - مصريين وأجانب)، ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 شهور اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

ويتم توزيع شهادات البنك الاهلي 2024 من خلال كافة فروع البنك الأهلي المصري وكذا عن طريق الإنترنت البنكي وتطبيق الموبايل البنكي وكذا من خلال مركز الاتصالات الهاتفية الخاص بالبنك 19623، وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقا للقيم الاستردادية المقررة بالبنك.

شهادات البنك الأهلي الدولارية 2024

أنقسمت شهادات البنك الاهلي 2024 الدولارية إلى ثلاث فئات وهي كالتالي:

شهادة الأهلي فورا: الحد الأدنى للشراء1000 دولار أمريكي، ومضاعفاتها

وتستمر 3 سنوات، سعر العائد 27%، دولار-9% سنوي (يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه المصري)

ويحق الشراء للافراد (المصريون والأجانب بالغين وقصر).

الأهلي بلس: الحد الأدنى للشراء1000 دولار أمريكي، ومضاعفاتها، لمدة 3 سنوات سعر العائد 7%، دولار-ربع سنوي، ويحق الشراء الافراد (المصريون والأجانب بالغين وقصر).

الذهبية الجديدة: الحد الأدنى للشراء500دولار أمريكي / يورو، لمدة 3 سنوات

سعر العائد5.30%، دولار – سنوي 5.25% دولار - نصف سنوي.