الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البنك الأهلى المصرى يطرح شهادة بلاتينية جديدة بعائد سنوى 27%

البنك الاهلي
البنك الاهلي

أعلن البنك الأهلى المصرى، إصدار الشهادة البلاتينية ومدتها سنة بعائد يصل إلى 27% يصرف في نهاية مدة الشهادة، أوبعائد سنوي يبلغ 23.5 % يصرف شهريًا. 

وتصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جم ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الجديدة الأشخاص الطبيعيين بالغين وقصر (مصريين وأجانب).

كما يتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة، ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 شهور اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الأسمية، ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقًا والقيم الاستردادية المقررة بالبنك، علمًا بأن كافة الشهادات متاحة من خلال كافة فروع البنك الأهلي المصري، وكذا عن طريق الإنترنت البنكي وتطبيق الموبيل البنكي. 

البنك الأهلي المصري اصدار الشهادة البلاتينية شهادات الادخار شهادات الادخار البنكية

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