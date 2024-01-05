الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

موعد تفعيل شهادات البنك الأهلي الجديدة بفائدة 27 و23.5% وكيفية الشراء

البنك الأهلي
البنك الأهلي

أعلن بنكا الأهلي ومصر عن طرح شهادتي ادخار بعائد سنوي 27 % وشهري 23.5 %.

ويتيح البنكان الشهادتين من خلال القنوات الإلكترونية "أون لاين" عن طريق الإنترنت البنكي وتطبيق الموبيل البنكي بداية من اليوم الجمعة 5 يناير2024 وإلى أجل غير مسمي على أنه سيتم فتح كل فروع البنكين بداية من يوم الاثنين المقبل أول أيام العمل بعد إجازة عيد الميلاد.

كيفية شراء شهادات البنك الأهلي الجديدة

يسمح “الأهلي ومصر” للعملاء بشراء الشهادتين عبر الحسابات الشخصية من خلال القنوات الإلكترونية عن طريق الإنترنت البنكي وتطبيق الموبيل البنكي. 

شهادات البنك الأهلي الجديدة.. تفاصيل الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي 

وأصدار البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية ومدتها سنة بعائد يصل إلى 27% يصرف في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد شهري يبلغ 23.5 % يصرف شهريًا. 

كما يتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة، ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 أشهر، اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

وتصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جم ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الجديدة الأشخاص الطبيعيين بالغين وقصرًا (مصريين وأجانب).

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البنك الأهلى المصرى يطرح شهادة بلاتينية جديدة بعائد سنوى 27%

تفاصيل شهادة طلعت حرب من بنك مصر 

قرر بنك مصر إعادة إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة "طلعت حرب"، وهي شهادة ادخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة، وتبلغ نسبة العائد للشهادة 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة، هذا ومن الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد %23.5 سنويًا.

وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

موعد تفعيل شهادات البنك الاهلي الجديدة

هذا ويمكن شراء الشهادات ابتداء من يوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024 من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، على أن يتم تفعيل الشهادة يوم العمل التالي الإثنين الموافق 8 يناير 2024، كما يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ابتداء من 8 يناير 2024.

كيفية حساب خسارة كسر شهادة البنك الأهلي

يتيح البنك الأهلي ومصر لعملائه حرية كسر الشهادات التابعة لهما لإعادة الاستثمار في الشهادة الجديدة بعائد 27%، ولكن يخضع كل نوع منها لدى البنكين لمعايير مختلفة، وتتضمن هذه المعايير الفترة التي مرت على ربط الشهادة وحجم الغرامة، ومن شروط كسر أي شهادات الادخار مرور 6 أشهر على شرائها لتفادي الغرامة وتختلف من بنك لآخر.

حساب خسارة كسر الشهادة 

تعني خسارة 85% من العائد على 100 ألف جنيه والمقدر بـ 9000 جنيه خلال 6 أشهر خسارة 7650 جنيها من قيمة العائد الذي تحصل عليه خلال هذه المدة ويزيد بزيادة العائد، وتمنح شهادة 27% عائد شهري بقيمة 2250 جنيها شهريا بينما تمنح 27 ألف جنيه دفعة واحدة في حالة صرف العائد السنوية.

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